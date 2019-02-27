就想宅在家！5星座＝運動絕緣體...減肥「等下輩子吧」

▲懶人星座：有呼吸就算是一種運動了啊。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

有些人骨子裡就是有燒不完的活力和熱情，非常熱衷在健身、跑步等運動，然而卻也總有幾個「叫他動，就會很想死」的朋友，他們寧可待在家裡愜意的享受「慢活」的人生。外媒《yourtango》指出，這5種星座常常不是天生的運動家，想要靠運動減肥，還得多費勁！

1.雙魚座

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比起外出健身、爬山，雙魚座寧可花時間睡覺，或者出門逛街、逛賣場、散步或騎騎自行車，他們的衣櫃沒有幾件運動服，如果有寬鬆的瑜珈褲，很可能是因為穿著它休息、睡覺、做做手工藝品時比較舒服，跟要做瑜珈沒有任何關係。

2.雙子座

雙子座看起來很靈巧、充滿幹勁與好奇心，他們每隔一段時間就會做一個新改變與計畫，開始購入運動裝備、加入健身房、聘請1對1教練等，然而過了一段時間，當這股新鮮感退去後，他們就會開始覺得反覆的鍛鍊變的很無聊，開始會找藉口不去運動。反而改叫他走路去買咖啡喝，或者上下樓梯去辦公，他們反而很樂意動動身子。

▲摩羯座適合高效率且1對1的運動訓練。（圖／pixabay）

3.摩羯座

一旦摩羯座決定要運動，他們確實可以一步步達到目標，但前提是必須讓他們徹底了解運動的好處、有效率鍛鍊的方法，否則運動仍像件苦差事，很少是他們快樂的來源。他們不是很擅長進行團隊合作，因此選擇個人鍛鍊，如每天花15分鐘重訓會是更好的選擇。

4.天秤座

天秤座很輕易承諾自己「做的到」，他們剛開始確實會鍛鍊身體，但不知道怎麼的，開始變的忙碌後，反而就會率先割捨運動這件事，甚至只要稍有活動就覺得渾身痠痛。如果他們有個鍛鍊的夥伴，陪著一起跑步或打壁球，或者共同參與社交性的運動場合，天秤會堅持的更久一些。

5.金牛座

比起汗水滴落、心臟蹦蹦跳的快感，金牛座更喜歡品嘗美食，他們之所以運動是為了要有本錢吃進更多食物，金牛運動前，比較會花心思搭配適合的衣著，運動後他們會順便到超市逛逛，補足流失的營養和卡路里。