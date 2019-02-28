眼皮狂跳會中風？醫揭「常見7因子」低頭族、眼鏡族秒中槍

▲眼皮跳可能是因為壓力、疲倦或營養素不足造成。（圖／記者李佳蓉攝）

文／黃慧玫

眼皮會不自主跳動的問題，幾乎是所有人都曾發生過的經驗，而每個人都會好奇，眼皮為何會不自主跳動？過去，老一輩的人都會說：「左眼跳財，右眼跳災」；現今，這說法已被視為迷信，大家則擔心是否「眼中風」了？

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，眼皮跳學名是「眼瞼抽搐（eyelid twitching）」，是因為眼睛周圍的小神經發炎，無法好好控制眼皮反應所導致，通常會持續數小時或幾天，讓人不勝其擾。

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造成眼皮跳的原因眾多，可能是生活不正常，如睡眠不足、用眼過度、壓力大、身體疲倦等，現代人熱愛當低頭族、手遊者，都容易因用眼過度造成眼皮跳，建議熱敷眼睛、多休息，即可恢復。另外，體內營養素如鈣、鎂濃度不足，也會造成眼皮跳。除此之外，鈣是神經傳導物質，還合併嘴角抽動；；鎂能調節神經系統，緩解情緒，攝取不足時，會造成眼瞼抽慉，進而影響睡眠。

▲滑手機造成用眼過度，或是配鏡不良都會造成眼皮跳。（圖／記者周姈姈攝）

陳瑩山指出，臨床上，眼皮跳也可能是乾眼症、睫毛倒插、結膜炎、配鏡不良等因素造成。根據統計，約有1%的眼皮跳可能是因為眼睛重症肌無力、腦腫瘤、蜘蛛網膜沾粘等造成顏面神經刺激，建議至眼科或神經內科檢查。

基本上，若眼皮跳不是持續很久，就無需過分擔心。陳瑩山建議，可多熱敷眼睛，充分休息，通常就能改善；多攝取抗氧化力的食物，如蔬果、深海魚等，不妨可服用魚油、維他命B群、鈣、鎂等；不要飲用刺激性飲品，如咖啡、茶類等，有助於舒緩症狀，讓過度活躍的眼皮安靜下來。

陳瑩山提醒，如果是眼睛重症肌無力，可注射肉毒桿菌來緩解，但若是長時間、大幅度的眼皮跳，就應該要小心是否為疾病前兆，務必就醫徹底檢查。

諮詢專家／中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任 陳瑩山

本文授權轉載自【國家網路醫藥】