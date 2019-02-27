流感單週重症創新高！連假出遊不想「破病」　這5招學起來

▲流感單週重症創新高！連假出遊不想「破病」，快學這5招。（圖／示意圖／記者黃克翔攝）

記者嚴云岑／台北報導

冬春交替季節忽冷忽熱，依然是流感好發季節，疾管署最新疫情監測指出，上週新增83例流感併發重症病例，創去年10月以來單週新高。醫師表示，初春天氣多變，許多細菌、病毒、微生物等生長繁殖，228連假即將到來，計劃出遊的民眾應遵守5大建議，才能避免流感找上門。

立達診所副院長、家醫科醫師陳俊光指出，北半球溫帶地區的流感疫情現今也持續竄升，其中歐洲、日本、香港及大陸疫情都處於高峰，全美流感病患人數也圖破700萬，第一季流感住院人數高達8萬多人。至於日本流感病例數則逼近1000萬人大關，威力不可忽視。

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陳俊光說，本身有心肺疾病、糖尿病、腎臟病、免疫力差的病患，以及抵抗力低弱的老人幼兒等，都是流感容易併發重症的高危險群，值得注意的是，孕婦在懷孕期間因免疫力變差，對抗流感病毒的抵抗力相對脆弱，若不幸感染，也會出現肺炎、腦膜炎、心肌炎等併發症。

▲小孩是流感重症高危險群。（圖／示意圖／pakutaso）

陳俊光提到，流感病毒體積非常微小，直徑不到1微米，在一般光學顯微鏡下無法觀察到，也能透過接觸、飛沫等途徑傳播，侵犯人體呼吸道黏膜。為了不讓民眾228連假破病在家，他也提出了5大建議，並提醒糖尿病患、75歲以上長者等肺炎鏈球菌感染高危險群，可多打一劑肺炎鏈球菌疫苗，增加保護力。

預防流感5建議如下：

1. 勤洗手，避免觸摸眼、鼻、口

當前流感病毒仍處高峰期，而流感病毒可殘留在環境中長達數小時，因此民眾務必勤洗手、戴口罩，尤其接觸門把、電梯按鈕、水龍頭、大眾運輸工具把手或拉環等公共設施後，應以乾洗手液或酒精消毒雙手。

2. 與人講話保持適當距離1-2公尺

流感的傳染途徑，主要是透過感染者咳嗽或打噴嚏所產生的飛沫將病毒傳播給其他人，一般來說一個人傳遞流感病毒到另一個人的距離約在1到2公尺，有呼吸道症狀者與他人交談時，咳嗽或打噴嚏時要遮住口鼻並戴口罩，儘可能保持適當距離。

3. 常出差或旅遊民眾，提前兩星期先施打疫苗

施打流感疫苗到產生足夠的保護力大約須十天到兩週左右，建議於流行高峰期之前施打，若需要出國旅行到流感流行地區的民眾，應該預先規劃提前施打疫苗。至於高危險群包括老幼婦孺，以及心肺疾病、糖尿病、腎臟病、免疫力差的病患，更建議在流感高峰期前就完成疫苗的施打。

4. 保持室內空氣流通

在密閉空間，由於空氣不流通，容易造成病毒傳播，因此讓室內空氣多流通，才能降低病毒傳播機會

5. 注意飲食均衡、適當運動及休息

充足的睡眠、平衡的飲食與適當的運動，是維護身體健康的三個基礎，提升免疫力，才能提升對流感病毒的防禦力。