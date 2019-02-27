▲芬普尼蛋檢驗「拖過年」46萬顆吃下肚！立委批：食安放春假。（圖／資料照／記者許展溢攝）

記者嚴云岑／台北報導

立法院社福及衛環委員會今（27）日邀請衛福部、農委會與環保署針對「蛋雞場用藥管理與跨部會應變機制」進行專案報告並備詢，多位立委痛批，彰化「順弘牧場」驗出芬普尼蛋，卻拖了20天才公布結果，導致過年期間超過46萬顆毒蛋被民眾吃下肚。對此，農委會表示，上週已更改規定，要求中央畜產會收到樣品，48小時一定要出結果。

農政單位1月25日到彰化順弘牧場抽樣的3件藥品，分別被驗出芬普尼殘留0.03、0.04及0.06 ppm，超過極限值0.01ppm，但食藥署與農委會卻遲至2月15日才公布訊息，遭立委陳宜民、徐志榮、蔣萬安、李彥秀、林淑芬痛批檢驗過程「該檢討」。

請繼續往下閱讀...

「過年前抽樣雞蛋，不是要讓民眾吃得安心嗎？」陳宜民質問，地方政府在1月25日取樣後，卻拖到過年後才檢驗，2月15日公布，台灣每人每年平均吃280顆蛋，食藥署收到檢體，3天就會出結果，「農委會光送驗就花3天、檢驗花1個月，結果變成毒蛋大家吃下肚。」

▲衛福部長陳時中與農委會副主委黃金城在立法院接受備詢。（圖／記者嚴云岑攝）

徐志榮也批評，過年是雞蛋使用的高峰期，農委會不只檢驗拖很久，現在發生芬普蛋的原因找不到，也不知誰要負責。請農委會好好把關，不要讓食品安全「放春假」。

對於立委質疑，農委會副主委黃金城回應，過去抽驗流程都是縣市政府蒐集完一整批抽驗樣品後，才會送到中央檢驗，彰化縣政府想要多抽一點，才會1月25抽驗後，等到1月27才集中送驗，「這也是為何會有3天落差」。上週已對此進行全面檢討，要求地方政府與中央做好分工，「地方政府抽驗樣品一定要當天寄出，中央畜產會收到樣品，也要在48小時內出結果。」

「我那時就說，如果過年前沒辦法檢驗，乾脆就不要抽樣。」黃金城表示，去年共稽查1114件雞肉與蛋雞廠，截至2月5日只有1件檢出芬普尼，現已要求中央畜產會將芬普尼、戴奧辛等列為優先檢驗項目，加快稽查速度。

由於2月13日三部會署到現場稽查，並未發現芬普尼殘留，面對蔣萬安質疑「感染源頭找到沒？」黃金城承諾，將請檢調配合稽查，力拼2週後將結果提交給委員會。