▲白天做「憋尿訓練」撐大膀胱！小孩常尿床？快試試這3招。（圖／取自pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

「床單怎麼又濕了！」一名8歲女童幾乎天天尿床，讓爸媽大為崩潰，直呼快沒被子可以換了，也希望能透過專業協助，改善尿床問題，後經中醫食療加低能量電波針灸，終於尿床頻率。醫師提醒，尿床兒童除了可接受中醫治療，也可透過「行為療法」改善，例如限定晚餐與睡前的水量攝取，並設定夜尿鬧鐘，都可有效改善症狀。

花蓮慈濟醫院中醫部兒科主任楊成湛醫師表示，行為治療的主要方法有三，一為限定晚餐與睡前的水量攝取，並規定就寢前需如廁，徹底將膀胱尿液排空；二為夜眠期間使用鬧鈴，在固定時間點起床如廁。第三點則是在白天進行「憋尿訓練」，當小朋友反應有尿意，請他先忍一下，延長2次排尿間隔，藉此撐大膀胱容積。

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▲曬棉被示意圖。（圖／CFP）

楊成湛提醒家長，除了儘量少穿尿布，以免養成孩子依賴的心理外，若發現小孩會尿床，首先切勿責罵或處罰，以免日後留下心理陰影，應設法了解原因，並訂定適當的行為規範，讓孩子記錄沒有尿床的日子，當累計到預期的目標時就給予獎勵。若是五歲以上仍有尿床現象，則應留意有無其他疾病，且積極尋求治療。

榮新診所副院長、小兒科醫師潘俊伸也提到，小朋友尿床在門診中時有所聞，且男生約為女生的1倍左右，若家長反映小孩有夜間遺尿問題，會先進一步檢查是否有糖尿病等疾病，若排除疾病影響，也可透過晚上8點以後不要讓小朋友喝水、吃水果，尿床後協助家長清洗被單等方式，若都有做到，症狀應可逐漸改善。