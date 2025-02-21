脖子頸動脈竇是「死穴」不能壓！　醫師示警恐害致命

▲脖子頸動脈竇的位置。（示意圖／AI繪製）

文／常春月刊

你知道「衣領症候群」嗎？重症醫師黃軒分享，小時候常被武俠小說中的「點穴功夫」所吸引，認為人體存在許多神秘的「死穴」。隨著年齡增長，了解到人體確實有一些關鍵部位，若受到不當壓迫，可能引發嚴重後果。其中，位於頸部兩側的頸動脈竇（Carotid Sinus）就是一個典型的例子。

這是，你常見的死穴位置

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1、你的「 死穴」在這：在脖子上兩側淺層，仰頭可觸及頸動脈搏動處上方，為頸動脈竇（Carotid Sinus）功能：這是作為壓力感受器，調控血壓與心率。

2、觸發死穴風險

外力壓迫（如手刀、緊勒）會觸發所謂的頸動脈竇症候群（Carotid Sinus Syndrome），也是武俠小說中的點到死穴，這會導致血管擴張、心率驟降，嚴重可致暈厥或心臟驟停。

觸發機制與風險分級？

．輕度反應

那些「高領衣物、圍巾/領帶過緊」，容易引發頭暈、呼吸困難（也叫做「衣領症候群」）。 頸動脈竇受壓→誤判為血壓升高→啟動「降壓反射」→血管擴張+心跳減慢→腦部血流暫時不足，這些症狀就反覆發作了。

．重度風險

雙側頸動脈竇受壓（如不當按摩、情侶「種草莓」）可能阻斷腦血流，急性誘發腦中風或昏厥。

哪些人最危險？

．在無症狀人群中，我們仍然有5%-25%存在頸動脈竇過度敏感的族群

．高風險群體：50歲以上男性、心血管疾病（冠心病、高血壓）患者、頸部曾受創或手術者，真的不要隨便按壓他們的死穴（頸動脈竇（Carotid Sinus））！

如何避免死穴被激發？

黃軒提醒，多數暈厥案例，可於數分鐘內恢復，但合併心血管疾病者，則需高度警惕致死風險！若反覆出現無故暈厥，建議就醫檢查頸動脈竇敏感度。總之，頸動脈竇作為人體重要的壓力感受器，其位置淺表且敏感，在日常生活中，應該提高警覺，避免對該部位施加不當壓力，以保障自身的健康與安全。

1、避免頸部壓迫

衣領、圍巾 、領帶 ，帽子緊綁的繩都應保留鬆動的接觸空間，親密互動時，勿緊摟頸部。

2、小心頸部按摩

避開前頸雙側按壓，單側力道過猛仍可能誘發迷走神經性暈厥。

3、親密行為

「種草莓」時避開頸動脈竇位置（鎖骨上方至耳垂下方區域），減少吮吸力度。

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