噁炸！密集孔洞讓人頭皮發麻...「10大恐懼症」排行曝光

▲蓮藕上面的孔洞，可能會讓孔洞恐懼者不舒服。（圖／翻攝自Pixabay）

記者謝承恩／綜合外電

生活中有許多看似稀鬆平常的小事，卻會觸發恐懼症發生！無論是想像出來或是兒時記憶的傷害，對於患者常有難以忍受、甚至危害到性命的生理反應。根據恐懼症研究網站《fearof》就列舉出了10大常見排行。

第10名.孔洞恐懼症

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正常的人來說看到孔洞的感受並不會有強烈的恐懼，然而對於否些人來說，僅僅透過密集的「洞視」就會引發嚴重的不適與嘔吐，例如看見蓮藕、珊瑚、皮膚、腐肉、蜂窩等物體，都帶有組織或孔洞的生物，都會出現極端反應。

第9名.飛行恐懼症

世界上約6.5%的人口都有恐懼飛行的症狀，其中這一類人多少還有「幽閉恐懼症」，會害怕小而有限的空間，這一類特徵幾乎很難有飛航旅行，在上飛機更很容易出現噁心、恐慌發作，因而限縮了職涯與生活空間。

第8名.細菌恐懼症

基於對細菌的害怕，這類人對食物及飲水的汙染十分警覺，甚至對於手觸碰過的東西都會非常龜毛，他們會盡量避免社交場合的接觸，還會不斷重複消毒物品、過度洗手，該症狀通常與強迫症有密切關係。

▲細菌恐懼症者會習慣消毒、洗手。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

第7名.幽閉恐懼症

世界上有5%~7%的人有幽閉恐懼症，他們對於狹小有限的空間感到害怕，擔心會窒息或是受到限制，例如在電梯、擁擠的交通工具、做電腦斷層掃描檢察時，都會出現頭暈、悶、想逃跑的反應。

第6名.雷電恐懼症

很多害怕打雷、閃電的對象多事兒童，但對健康的大人來說，閃電打雷也可能讓人精神衰弱，在自然界裡再強大、兇猛的野生動物，也會害怕閃電打雷，這是內心隱藏的自然的生理反應。值得慶幸的是，它是較容易克服的恐懼症之一。

第5名.狗狗恐懼症

狗、貓的恐懼卻是最常見的動物恐懼症之一，有人因為兒時被狗追過、咬過而害怕狗，而且近多數是女性，這些成人在長大後也都會伴隨著恐懼的陰影，在路上看到狗會想自動繞道，並在腦袋中警鈴大作，下意識想避開危險。

第4名.廣場恐懼症

對於開放或擁擠的公共場所，如商場、市場、劇院、廣場，都會有令人難以逃脫的壓力感，他們習慣宅在家裡，或者會選擇在令他們安心的環境下工作。甚至會開始限制自己的活動、迴避人群，進而成為憂鬱症的常見徵兆。

▲空曠的廣場或公共場會讓人覺得害怕。（圖／翻攝自pixabay）

第3名.懼高症

對於處於一定高度的地方，即使所處環境再安全，也可能會處於恐慌的狀態，出現大量冒汗、頭暈，手腳無力的感覺，嚴重者連攀爬床梯、椅子都會感到害怕。

第2名.蛇類恐懼症

近1/3的人口對於蛇類感到恐懼，這是人類在繁衍過程中對於生存的演化機制，極端的恐蛇患者，不僅僅只是看到蛇才會害怕，而是往往會避開徒步旅行、露營等活動，甚至到寵物商店看到爬蟲累動物都會感到噁心。

第1名.蜘蛛恐懼症

看到毛茸茸的蜘蛛就覺得渾身顫抖，蜘蛛是致命的象徵，世界有將近30%的人仍存在著對蜘蛛恐懼，甚至看到蜘蛛的圖片、影像，都會感到害怕。對於節肢動物的恐懼，也包含小強、蜈蚣等。