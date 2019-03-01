分手後別做朋友！專家揭「情傷7徵兆」淚勸：別翻舊愛臉書

▲分手後不要做朋友是有道理的。（圖／免費圖庫pakutaso）

生活中心／綜合報導

分手後，還能在當朋友嗎？當你還沒有好好收拾上一段感情前，不要輕易答應「做朋友」的請求，根據外媒《哈芬登郵報》指出，分手後至少要半年才能好好療傷，時間取決於雙方畫下句點的方式和嚴重性，當你有這7個跡象，代表你們目前還不適合做朋友。

1.你仍不時感到受傷、生氣

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分手後的情傷無法單單靠短時間就能消化完畢，當你在這段情感中真心付出，結束時必定會伴隨著許多心痛、悲傷、痛苦、怨恨，甚至有很多你難以理解的複雜情緒，並不適合準備好跟前認當朋友。

舊金山心理治療師Kathleen Dahlen deVos表示，分手後覺得傷痕累累是很正常的，不需勉強自己若無其事跟前任見面，表現大方的說自己釋懷了。你們的關係已經結束，多集中心力在你未解決、且複雜的感受上，尋求信任朋友的陪伴，讓你更了解自己的想法。

2.談到前任就會情緒潰堤

一旦開口談前任的事，就忍不住淚如雨下，甚至陷入沉默。南非加利福尼亞州心理治療師Tina Tessina指出，當你還沉浸在過去的悲傷和回憶時，根本無法平心靜氣的談論前任。只有在你真正釋懷的時刻，才能不帶任何強烈情緒及悲痛的方式，提起這個人。你會從這段感情中，認清你學習到的一切。否則在這之前，你們並不適合準備好當朋友。

▲談到前任的事情就會情緒潰堤。（圖／取自免費圖庫photo AC）

3.前任有了新對象時，你卻好痛苦

朋友們理所當然的會分享近況，包含工作、愛情生活，但當你得知前任有了新對象，卻讓你五味雜陳...想到曾經這麼親密的對象，分享了與他人的親密合照與近況，你是會否會感到憤怒？嫉妒？還是無動於衷？如果你無法接受前任已經有了自己的新生活，那現階段2人不適合做朋友，現在的你，更需要好好照顧自己的心。



4.期待復合

問問自己為什麼想要跟前任變成朋友？你可能在心裡想要彌補兩人破裂的關係，或是尋求復合。但如果是這樣，「當朋友」可能不是正確的選擇，因為當你「別有用心」的目的去交友時，反而會增加這段關係惡化、情緒化與痛苦的風險。

芝加哥的治療師Anna Poss建議，不要妄想兩人有復合的可能，更不要在這個時候答應做朋友，你們對期望的落差，反而會讓關係更糾結痛苦、更難從情傷中癒合。

5.常感到孤獨

曾經做什麼事，都還會顧慮另一個人的想法、買東西都會多買一份、去哪都有人陪，如今分手後，要面對許多習慣的改變。你會開始感覺孤單且失去重心，你會想說服自己「把前任當朋友」繼續跟對方出門，可以填滿多出來的寂寞與時間，但你卻忽略彼此無力的問題，讓未來多了不確定性。

▲分手後，不要假借朋友的名意關心對方好尋求復合。（圖／取自Pixabay）

6.狂翻前任臉書、IG

如果運氣好，你們分手後沒有任何人被封鎖，但你卻不停的在翻對方的臉書、IG，癡迷的看對方的近況、跟誰在一起，比起直接關心對方的近況，你更常躲在社群軟體背後監視對方。你一直期待能成為他相片裡的「那個誰誰誰」，內心始終充滿遺憾或顧慮，但這並不是一個健康的朋友關係。

7.等待前任改變

你如果想跟前任做朋友，是希望可以持續「改造」他成為更好的對象，別想了吧！比如原本就有酗酒、劈腿問題的人，會走到分手這一步往往已是「本性難移」，與其想改造前任而彼此糾纏，反而會錯過更適合、更優質的對象。