沒愛愛也會得！冒「4症狀」小心染性病　醫示警了

▲泌尿科醫師指出，即使沒有性行為，也可能染上性病。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

染上性病對許多人來說是不能說的秘密，但其實不是只有性觀念開放者、或是同性戀者才會感染性病。開業泌尿科診所朱信誠院長指出，即使都沒有性行為，有時可能因為性器官「碰到公共廁所」的細菌或病毒而得病。他藉此提醒「4種常見性病症狀」，包括性器官潰爛或疼痛、異常分泌物或排尿困難、發燒和疲勞，以及皮膚有變化，請盡快就醫。

朱信誠盤點常見「4種性病症狀」別拖了：

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1.性器官潰爛或疼痛：許多性病如梅毒或生殖器疱疹，恐釀生殖器區域的潰爛或疼痛。這種疼痛可能在感染後立即出現，不過也有幾天或幾週後才開始冒出症狀。

2.異常分泌物或排尿困難：像是淋病，性器官可能流出異常的分泌物；此外，也可能有排尿疼痛、灼熱感或排尿困難。

3.發燒和疲勞：有些性病，例如愛滋病、梅毒和淋病，可能引發全身性症狀，如發燒、淋巴結腫脹、疲勞。這些症狀不一定會像上述兩者馬上出現，但當病情嚴重時，可能就會快速被發現。

4.皮膚變化：愛滋病、菜花和梅毒等性病可能發生皮膚變化和皮疹，包括紅斑、疹子、水泡或皮膚潰爛。一旦發覺皮膚出狀況，至皮膚科求診也沒用，可考慮改至泌尿科掛號。