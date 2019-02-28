老跟另一半黏TT！愛情有5徵兆「遲早會分手」你根本不愛自己

▲情侶交往後，不一定要整天膩在一起才叫愛。（圖／取自免費圖庫pixabay)

記者謝承恩／綜合外電

俗話說，距離產生美感。每個人都需要有自己的私人空間，去經營自己的興趣與生活目標。即使是情侶，也不需要天天黏在一起做事情。外媒《introvertdear》指出，當兩人在同居或相處上出現這5個徵兆時，你們可能已經在委屈自己和對方相處，小心成為未來分手的原因。

1.不停為雞毛蒜皮的事情吵架

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適當的爭吵，可以讓關係更健康。但當你們開始拿一些無關緊要的事情吵架，如晚餐吃什麼？垃圾誰要去倒？每天都在為這些事情爭執不休，這可能表示你們需要一點私人喘息的空間，重新去關注那些更應該處理的問題。

2.開始覺得無聊

當一段關係陷入例行慣例後，就會很容易變的厭倦、無聊，當你們開始在抱怨同樣的事、又或者你發現已經懶的開口分享任何東西，宛如住在同一個屋簷下的陌生人，請先試著退後一步，你們之間不一定「要追求刺激、新鮮」，而是在於用全新的眼光看待另一半發生的事情。

▲除了跟另一半相處外，也要持續經營友誼、關心家人。（圖／翻攝PAKUTASO）

3.你幾乎見不到朋友

如果你「重色忘友」的程度太嚴重，甚至談了戀愛，就忘了經營朋友圈、關心家人，要注意你可能會失去更多讓人生多采多姿的可能。你的伴侶會習慣的寵愛、包容、理解你，但很少能像朋友那樣鼓勵你去追求目標，甚至能從不同行業、經驗的角度去拓寬生活視角，陪伴你的時間更長久。當你發現自己幾乎沒有空間跟朋友聚會，那可能把太多生活重心都放在同一個籃子（另一半）身上了。

4.你正在放棄自己喜歡的事物

你最後一次做瑜珈、畫畫或攝影是什麼時候？你有什麼想要經營的興趣，卻因為周末的約會而被迫放棄？當你因為不想錯過跟愛人相處的時間、顧慮對方感受而放棄去追求更遠大的目標，這是非常危險的事情，你的另一半並不一定能保證給你100%的快樂和人生保障，經營自己的未來不管是單身、或伴侶關係，都是一輩子的課題。

5.不喜歡自己

當你為了感受到愛，或是不想失去對方，你開始改變自己的性格，學會撒嬌或者變的戰戰兢兢，長時間的相處更開始覺得「自己過得很不真實」，那你可能會需要審視這段關係是否太靠近，以至於你無法放心的顯漏真正的自己。