不喝酒也會得脂肪肝！　專家透露「醣類」和「飲食習慣」超重要

▲攝取過量醣類是女性罹患脂肪肝癌風險較高的原因。（圖／取自免費圖庫 Pixabay）

文／栗原毅

肝臟疾病有兩種，分別是飲酒過量導致的酒精性脂肪肝，與主因為醣類攝取過量的非酒精性脂肪肝。接下來要談論的內容，以非酒精性脂肪肝為主。英文將非酒精性脂肪肝的極早期症狀稱為 nonalcoholic fatty liver disease，簡稱NAFLD。醫界認為NAFLD的惡化機率約三成左右，非酒精性脂肪肝炎稱為NASH。

日本目前已確診為NAFLD的患者有一千萬人，非酒精性脂肪肝炎（NASH）患者則推估有三百萬人。相信這個數據讓許多讀者感到訝異，沒想到人數竟有這麼多。非酒精性脂肪肝炎（NASH）已經是現在最嚴峻的肝臟問題。

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我這麼說的原因很簡單，在未來五到十三年間，這些患者當中有多達三成的人會從非酒精性脂肪肝炎（NASH）惡化成肝硬化。一旦罹患肝硬化就很容易會演變成肝癌，很可能危及性命。請各位思考一下這個狀況：滴酒不沾的人最後卻罹患肝癌！ 我必須再次強調，絕對不能輕忽非酒精性脂肪肝炎（NASH）。

話說回來，進一步研究脂肪肝與飲酒之間的關係後，我發現一件令人玩味的事情。男性飲酒者與非飲酒者罹患脂肪肝的機率幾乎相同，但女性非飲酒者的比例遠高於飲酒者（請參考下方圖表）。不喝酒的人卻罹患脂肪肝，從這個結果可以得知，女性成為高風險非酒精性脂肪肝炎（NASH）患者的比例有多高。

▲脂肪肝和飲酒並沒有明顯的關聯性。（圖／今周刊出版社 提供，以下皆同）

醫界也釐清了女性罹患非酒精性脂肪肝炎（NASH）風險偏高的原因。

一般人每天攝取醣類的建議量為兩百公克，換算成白飯為五碗飯，以此換算量來看已經偏多。但根據我們針對日本全國約一千位民眾所做的飲食調查結果，五十歲女性每天攝取量為建議量的兩倍，六十歲女性也有一‧七倍，這個數字相當驚人。

以下是中年女性常見的日常飲食內容：

‧早餐：吐司與水果

‧午餐：拉麵、烏龍麵、炒麵

‧點心：和菓子饅頭、蛋糕

‧晚餐：飯與燉菜

乍看之下，水果與燉菜似乎沒有什麼問題，事實上這樣的餐點組合隱藏著極大危機。水果富含容易吸收的醣類，燉菜的基礎食材包括馬鈴薯、南瓜與紅蘿蔔，其中含有的澱粉經過吸收會轉變為醣類。再加上燉煮時加入砂糖調味，更增加了罹患非酒精性脂肪肝炎（NASH）的風險。

許多人午餐常吃麵類，這一點也令我擔憂。麵類方便製作，是其備受青睞的原因，但一口接著一口吸入嘴裡的麵條會加速醣類吸收。吃太多水果與麵類會讓人面臨醣類吸收過量的風險，請務必特別注意。

▲脂肪性肝病的分類主要分為「酒精性」和「非酒精性」兩種。

非酒精性脂肪肝炎（NASH）一定是從脂肪肝惡化而成，目前日本約有三千萬名脂肪肝患者，而每十人就有一人會在十年內惡化成非酒精性脂肪肝炎（NASH）。活性氧會提高惡化成非酒精性脂肪肝炎（NASH）的機率，所以我們不只要做好緩解壓力、戒菸等遠離活性氧傷害的預防對策，飲食習慣也與非酒精性脂肪肝炎（NASH）息息相關。

非酒精性脂肪肝炎（NASH）屬於重度脂肪肝，為了避免罹患非酒精性脂肪肝炎（NASH），首先必須改善飲食生活，在還是早期脂肪肝的階段便遠離威脅。

本文摘自神奇解救脂肪肝：巧克力、酒精、微減醣，揮別三高，代謝症候群out／栗原毅（日本栗原診所東京日本橋院長）／今周刊出版社