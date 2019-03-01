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狗改不了吃屎！毛小孩「想吃便便」4原因...怕你罵牠啦

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點評:不要亂吃啊QQQ
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▲▼。（圖／毛起來提供）

文、圖／毛起來 MaoUp

看到狗狗轉圈圈或多或少知道他是要「嗯嗯」了，但還沒準備好要「接屎」，狗狗就已經將新鮮的嗯嗯吃掉啦？但是再怎麼喝斥、或是再怎麼努力想搶在狗狗「呷賽」之前把屎收拾乾淨….…卻總是徒勞無功。

揪竟……狗狗為什麼老是吃大便呢？

人家說「狗改不了吃屎」……是真的嗎？

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▲▼。（圖／毛起來提供）

圖片來源：Alan Levine

養過狗狗的飼主們應該都有目睹狗狗吃便便而錯愕不已的時候，那麼追根究柢，狗狗難道是天生愛吃便便嗎？
或是有後天的什麼因素造成狗狗老是吃大便呢？

狗狗吃大便的原因主要有以下幾類：

1. 肚子太餓

便便中含有的蛋白質和其他養分，狗狗容易誤以為是食物而吞下肚。如果狗狗消化不良的話，糞便中甚至會有完整的食物顆粒，將便便誤以為是食物的情況也就有可能會更嚴重了……。

2. 食物吸收不良

食物吸收不良可能是因為體質或是疾病、寄生蟲等因素造成，狗狗吃大便的情況太頻繁的話，為求保險起見，還是帶狗狗到醫院做寄生蟲檢查吧！此外，飼主也請養成定期幫狗狗體內驅蟲的習慣，以確保狗狗的健康喔！

▲▼。（圖／毛起來提供）

圖片來源：Kevin Boyd

3. 害怕亂大便被責罵

當狗狗在家裡大便時，飼主如果總是高分貝責罵的話，容易讓狗狗害怕，進而忍著不大便，或是在大便之後迅速「毀屍滅跡」……狗狗如果在家裡亂大便的話，請用引導訓練取代打罵，狗狗才不會因為害怕而訓練不成，反倒做出危害健康的行為喔！

4. 吸引飼主的注意
狗狗只要在飼主面前吃大便，飼主多半會驚聲尖叫，但這樣的驚呼對狗狗卻像是「讚賞」，狗狗只會覺得自己受到飼主的關注，於是想吸引飼主注意的時候就會「不厭其煩」地拉了又吃……。

第一次或許只是好奇、好玩或是其他原因，但是發現吃便便的行為能夠吸引飼主的注意力，狗狗最喜歡飼主，因為想得到飼主更多的注意，從此之後就對吃便便「樂此不疲」。

▲▼。（圖／毛起來提供）

圖片來源：Wei-Hang Chua

所以當狗狗出現吃便便的行為時，當確定了不是疾病因素後，就別再對狗狗吃便便的行為「大驚小怪」啦！狗狗發現這樣的行為無法吸引飼主的注意時，就可能停止吃便便了，但如果不多花點時間陪狗狗玩的話，只會讓狗狗「另行管道」來吸引飼主的注意。所以，還是多花點時間帶狗狗出去散步、並多陪狗狗玩耍才是根本之道啊！

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關鍵字： 寵物健康 毛小孩 汪星人 狗狗 吃屎 大便 毛起來
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