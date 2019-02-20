泡泡多≠傷皮膚！專家打臉「天然洗面乳」3迷思：滑澀感在嗎？

▲洗臉用的泡泡越多，代表起泡劑越多？（圖／翻攝PAKUTASO）

文／謝玠揚

「我發現開架式洗面乳，成分全都是化學物質，超傻眼！」

「植物萃取的洗面乳都很貴，請問化學成分洗面乳跟純天然的洗面乳，效果有差嗎？」

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看到這些問題，我不禁手癢得去Google一下，又找到幾則「有趣」的廣告訊息：

草本洗面乳廣告：「化學洗面乳用多了，每天用界面活性劑、發泡劑洗臉，把臉當地板洗，難怪擦再多保養品也救不回柔嫩的肌膚！」

手工潔面皂廣告：「市售洗面乳有泡沫就代表含皂基，泡沫多就代表起泡劑加的多，都非常傷害皮膚！」

這些恐嚇性文宣，到底真實性有幾分呢？如果這些文字也讓你困惑，那麼一起來看看事實如何吧！

疑問一：化學成分的洗面乳、非化學的洗面乳，效果有差嗎？

這問題非常好！事實是，世界上不存在「沒有化學物質」的洗面乳。附帶一提，也沒有「無化學物質」的肥皂、洗髮乳、沐浴乳。喔！也不會有「無化學物質」的洗衣粉、浴室或廚用清潔劑。就算是手工皂，具有清潔效果的成份－「皂」，也是化學物質，跟人工的並沒有不同。更何況，手工皂在皂化過程也會用人造的化學物質：氫氧化鈉。

當然，若你選擇通過有機認證的產品，的確可以買到人造化學物質比較少、可能比較不刺激皮膚的產品；但任何市售產品如果標榜「不含化學原料」，百分之百是廣告不實。

▲洗臉需注意顆粒刮臉、過度去角質而傷皮膚。（圖／取自免費圖庫librestock）

「謝博士，真的沒有非化學的清潔劑嗎？」

坦白說，還真的沒有。不過，「天然、非人工」的清潔劑是有的。黃豆粉、苦茶渣這類未經加工的產品，的確是符合天然、非人工、有清潔力的條件。黃豆粉與苦茶渣都富含天然皂素，所以有清潔效果，不過，拿來洗臉就請三思：使用起來不方便事小，如果用量過多，因為顆粒刮臉，過度去角質造成皮膚的細微傷口，反而更傷皮膚。

疑問二：洗面乳泡沫多，代表添加大量起泡劑／皂基，很傷皮膚？

沒有這種事，沒有這種事，沒有這種事，很重要所以說三遍。

任何清潔產品，不管是要洗臉、洗身體還是洗頭髮，都必須要有介面活性劑才會有清潔力。 而介面活性劑與水、空氣混合之後，就必然會起泡，所以別再相信「泡沫多代表會傷害皮膚」這種沒有根據的傳言了！如果完全沒有泡沫，代表幾乎沒有清潔力，你反而要擔心有沒有洗乾淨呢！

同樣的，皂基也不是「壞東西」，並不會比較傷皮膚。皂基和手工皂裡的「皂」一模模一樣樣，都是油脂與氫氧化鈉皂化之後生成的介面活性劑。會覺得皂基傷皮膚，主要是因為酸鹼度：大部份皂基偏鹼，溶解油脂的效果很好，所以洗完後會有澀澀的感覺。

但現在大部分市售的肥皂、或是含皂基的清潔產品，pH值都有調整過了，不會那麼「澀」。如果真要說哪款產品洗完會最「澀」，恐怕是大家崇拜的另一個「神品」水晶肥皂吧！你說，人云亦云，是不是很矛盾呢？





▲手工皂在皂化過程也會用人造的化學物質「氫氧化鈉」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

疑問三：哪種洗面乳比較不會殘留？比較不致粉刺？

有人以為「洗面乳」比較容易殘留在臉上，而「洗面皂」比較不會，這其實是錯誤的觀念。清潔用品會不會殘留，和使用的方式有關，而不是和液狀或固體有關。

正常來說，應該要把清潔產品加水充分混合後搓出泡沫，再抹在皮膚上去進行清潔，而不要直接把洗面乳抹在臉上。因為清潔產品需要與水充分混合，才能發揮清潔能力，讓水輕易地把油污帶走，而起泡正是清潔產品與水充分混合的現象。

當搓揉起泡越徹底，代表界面活性劑與油汙間的的乳化越完全，水一沖就洗掉了，不容易有殘留。反之，清潔劑如果不跟水混合，清潔力是會大打折扣的。有時候覺得怎麼沖都滑滑的，大半都是因為起泡不完全，導致界面活性劑不容易沖乾淨造成的。所以，不要再錯怪泡泡了！

看了以上說明，有沒有對「洗面乳中的化學物質」沒那麼害怕呢？我希望大家別被一些似是而非的恐嚇文案、資訊給嚇怕了。洗臉產品以成分而言，不可能「不含化學物質」，或「沒有介面活性劑」，建議大家按照自己皮膚的出油狀況，選擇洗淨力程度符合自己膚質的產品即可。