南瓜、蘿蔔=抗發炎聖品！吃4類食物救「類風濕關節病」

▲南瓜富含植化素，可降低體內發炎反應。（圖／翻攝自pixabay）

文／黃慧玫

類風濕性關節炎是一種常見的關節疾病，根據統計，台灣類風濕性關節炎盛行率0.4％，全台有10萬名病友。此疾好發於女性，約為男性的三倍，發病年齡主要在30~50歲之間。

罹患類風濕性關節炎雖無法完全治癒，但只要耐心配合醫師治療，定期回診、調整飲食、規律作息、注意居家安全，就能有效控制並減緩病症。

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台北慈濟醫院營養師張亞琳表示，治療類風濕性關節炎，以藥物、物理治療及運動為主要治療方式，目標是減輕疼痛、控制發炎及預防畸形。若藥物使用類固醇類消炎藥，在飲食上就必須特別注意，以減緩長期服藥帶來的副作用。

除了需要注意低油、低鹽、低糖、高蛋白質、高鈣的飲食準則，許多天然食材本身的營養素也具有抗發效果，同樣能抑制發炎，非常適合類風濕性關節炎患者，同時可用來預防因發炎造成的慢性疾病及癌症發生，不妨多多攝取。

1.植化素

被喻為「廿一世紀的維他命」，具有很強抗氧化能力，能增強身體抵抗力、抗病力，降低發炎反應。包括花青素、茄紅素、檞皮素、葉綠素、葉黃素、β-胡蘿蔔素、玉米黃素等都屬植化素。

富含植化素的蔬果，通常色彩鮮豔或氣味特殊，如南瓜、玉米、薑黃、木瓜、柑橘、芥藍、菠菜、青椒、奇異果、甜菜根、紅番茄、紅蘿蔔、洛神花、黑木耳、黑芝麻、包心菜、山藥及杏仁等。

▲紅蘿蔔等顏色鮮艷或味道特殊的蔬果，有助於增強免疫力。（圖／記者周宸亘攝）

2.Omega-3多元不飽和脂肪酸

Omega-3多元不飽和脂肪酸是人體重要且必要的「好脂肪」，其對健康好處多，且可抑制發炎作用，減緩過敏的發生，提高抗病能力，但僅能從食物中攝取。而核桃、胡桃、奇亞籽、亞麻籽油、紫蘇油都含豐富的Omega-3多元不飽和脂肪酸。

3.豆類與五榖雜糧

豆類、五穀雜糧類均富含碳水化合物、蛋白質等，也蘊含許多抗氧化、抗發炎的營養素，如膳食纖維、維生素A、維生素B群、維生素E、鐵、鋅、鈣、鎂、鉀、磷、銅、硒等。 可多吃扁豆、紅豆、綠豆、鷹嘴豆、藜麥、米豆、花豆等，都是很好的抗發炎食物。

▲食用豆類可攝取蛋白質、膳食纖維及維生素。（圖／翻攝自pixabay）

4.無麩質全素飲食

指的是採用天然、無動物性製品的全素（不含奶、蛋）飲食，選擇新鮮蔬菜及水果、根莖類植物、堅果與種子類、五穀雜糧等新鮮無加工食材，避免精緻加工品，如各式麵粉、蕎麥粉、白飯、精製糖、鹽與重口味的調味料、防腐劑。

張亞琳提醒，研究顯示，促發炎食物及不良生活習慣，不但會增加免疫性疾病的發炎機率，對於健康人也都會有不良影響，如引發腦血管、心血管疾病、糖尿病、癌症等疾病。因此，應盡可能避免攝取促發炎食物。

哪些是促發炎食物呢？ 張亞琳表示，精製糖、高Omega-6脂肪酸、反式脂肪酸、紅肉及加工肉類、麵粉製品等，及油炸食物和抽菸，都會刺激人體免疫系統，促使免疫發炎性疾病惡化。

張亞琳指出，若需要飲食營養諮詢，建議向醫院營養師及醫師諮詢，千萬勿聽信無醫學研究證實的偏方，不但無法得到抗發炎與減輕疼痛的效果，反而陷入飲食不均，甚至營養不良等危機。

本文授權轉載自【國家網路醫藥】