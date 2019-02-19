奇異果、芭樂最抗癌！「亞硝胺毒」7招破解...這時機吃最好

▲飯後食用芭樂或含蛋白酶的水果，能防亞硝胺產出。（圖／pixabay）

文／張維鈞

越來越多研究警告，消化道癌症大多是超強致癌物「亞硝胺」所造成。身體若只有少量硝酸鹽，或只有亞硝酸鹽、胺類，單一存在不會致癌；但飲食中有時不小心會同時接觸。所以，我教大家「就算吃進亞硝酸鹽、又吃進胺類，也不會形成亞硝胺」飲食法，這樣比較實際 。

1.飯後半小時1顆奇異果或芭樂

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含蛋白酶的水果（或木瓜、鳳梨），能幫助蛋白質（包含胺類）消化成胺基酸，胺類消失，就能防止亞硝酸鹽跟胺類的結合。這種富含蛋白酶的食物，吃完肉類，或坐月子乳腺堵塞發炎、關節腫痛更要吃，可防止肉類消化不完全而在腸內腐敗，產生致癌毒素。蛋白酶又能消除瘀塞和消炎，所以乳腺炎和關節炎都有用。

奇異果功能多多，它能對抗自由基，可抗老、改善缺氧、清除致癌物，還能改善肺氣腫。精神不濟時，一天2顆奇異果馬上清醒！ 它也是維生素C最高的水果。

2.少吃醬菜，更不宜和胺類食物同時吃

醬菜若製作不慎，如原料不新鮮、水質不潔、含鹽量太少、醃製時間不足，都會使亞硝酸鹽濃度暴增，若同時吃含胺量高的食物，那就太危險了。因此，醬菜偶而吃就好，而且要避免搭配海鮮、起司、香蕉、番茄等高胺食物同時吃。

▲醬菜不宜多吃，避免因製作過程不佳而吃進爆量亞硝酸鹽。（圖／翻攝自pixabay）

3.補充乳酸菌

增加腸道好菌，就不容易形成亞硝胺。我說的是乳酸菌，不是優酪乳，雖然優酪乳裡面也含有乳酸菌，但是優酪乳是乳製品，所有牛奶、乳酸飲料、乳製品都含胺類。

4.食物盡量用水煮

不要高溫烹飪、不要煎烤炸，比較不容易生成亞硝胺。

5.番茄在飯後半小時之後吃

番茄雖然健康，但含有少許胺類，在飯後半小時吃絕對健康，因為已經和上一餐吃的亞硝酸鹽隔離，不會形成亞硝胺。吃番茄我用南部傳統沾醬汁吃法，醬汁做法是醬油加白糖、薑汁、醬油膏，我還會調點亞麻仁油或橄欖油、苦茶油，顧胃又能吃到茄紅素，也不會吃到含硝酸鹽或亞硝酸鹽的食物。

▲吃番茄可用南部傳統沾醬汁吃法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

6.注意「缺氧血」徵兆

萬一吃進太多亞硝酸鹽，和血紅素結合後會使血液失去帶氧力而缺氧，於是唇色變暗（又稱烏嘴病）、頭昏不振、肩膀僵硬、煩躁等，就代表亞硝酸鹽吃太多了。此時致癌物亞硝胺的原料已經具備一半，就要更提醒自己不要搭配到胺類食物，以免癌症上身。

7.不要吃隔餐隔夜食物

青菜煮好10小時後，亞硝酸鹽濃度暴增4倍，很可怕，放冰箱冷藏也一樣。有些人為了方便，一次把幾天份的食物煮好，以為放在冰箱就沒問題，結果全家都得癌症。青菜吃不完最好丟掉。動物類食物吃不完的話要冷凍，才能阻止亞硝酸鹽形成。

本文摘自《五代中醫食療自癒養生帖》／張維鈞（台中濟生中醫診所院長）／蘋果屋