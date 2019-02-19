傻女孩！妳的愛太沉重...專家曝「這原因」讓男人全嚇跑

▲感情中該如何分辨、衡量自己付出的愛？（圖／翻攝自pixabay）

文／Mr.P

先前我曾寫過一篇文章，大意是在講，如果一個人在愛情裡付出太多，多到讓對方感到壓力了，那這個人愛的可能已經不是對方了，他愛上的其實是自己，因為他自始自終都沒有考慮過對方的感受。

當然我也知道有人會辯白：「但即使是這樣，我的付出就都不可取了嗎？就算我愛自己多一點，但在那麼多的付出裡面，總有一些是因我純粹愛他而去做的吧？」

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沒錯，這樣說一點都沒錯，這也是今天我想分享的主題：

如何知道自己是「愛上付出很多的自己」，還是真的「愛對方」，一起聊聊囉。」

三月：「前陣子跟一個男生曖昧，自己第一次遇到那麼喜歡的人，太急了然後一直施加壓力給對方，兩個人的戀愛步調沒有兜在一起，但很明確的知道男生也是喜歡著我的。不過因為一些原因最後並沒有在一起。

距離告白被拒絕好像也過了半年了，很偶爾會和他和朋友一起出去，看到他還是覺得自己還是非常心動、甚至可以分辨出自己是愛著他的，但其實已經過了半年，想要好好收拾掉這份感覺，也知道我沒有辦法只跟他當朋友。

▲一段關係中無法放下的兩人，仍處在失戀的低潮。（圖／翻攝自pixabay）

從朋友口中聽到，他好像也就是走不太出來，所以我想試著好好整理這一段關係，其實我想問的是，怎麼知道在一段關係之中，愛的是付出很多的自己，還是真的是對方呢？

我在想，是不是我們看過彼此受過傷的樣子，試著理解對方，並給出包容和尊重，所以才覺得對方是不可取代的？還是只是覺得說自己在這段關係長大很多，所以這個人真的很珍貴，但愛著其實是付出很多然後勇敢改變的自己？只是覺得半年了，自己還一直呈現在失戀的狀態，其實想要好好振作一下，想要認真的去理解這段關係，謝謝Mr.P。」

你愛的到底是什麼？

有一種愛是這樣的，衡量自己愛一個人的多寡，是依據自己為他受了多少委屈、苦痛、折磨。

比如說：

為了讓他開心，我排隊2小時買到演唱會門票 → 70分愛

我在寒風中等他下班等了3小時 → 80分愛

我為了見他一面，從台北坐高鐵到高雄，早上再回去台北上班 → 90分愛

如果對方沒有要求你這麼做，請不要自以為瀟灑的去做，然後被拒絕時內心又悲憤非常，哭喊者，我為你付出這麼多，為什麼你連正眼都不願意看我。（若這些都是對方要求的，那你更應該醒醒了）

▲對於愛要懂得付出，也要懂得放手。（圖／達志／示意圖）

真正愛一個人，你不會有委屈、苦痛、折磨，委屈是來自於不被理解，苦痛來自於被拒絕的傷痕，折磨也都是你自己賦予自己的。

好的，說了這麼多，那要如何知道自己真的「愛對方」呢？我認為是這樣的，你是否能把他的幸福，擺在你心裡最高的位置上。換句話說，即使他的幸福與你無關，你能否坦然地笑著接受？

看著他，和一個你認為也很優秀的人牽手、相擁，你心裡的愛還在嗎？還是留下的是悔恨、不甘心？如果悔恨少，愛多了些，那恭喜你，你是真的把他的幸福放在自己之前了；如果只有不甘心，那更多的原因是，你的愛被「不想輸」給淹沒了，等有一天你放下了，不甘心的潮水退去了，你才會去看到沉積在底下的愛有多深厚。

結語

本篇的內容是在探討愛不愛，但我希望你不要執著於「愛與不愛」，當你用二分法來思考的時候，是把自己推向死胡同。若我告訴你，這是真愛，你會義無反顧的再次奮身嗎？若我說，這不是愛，你就能瀟灑的放下一切不再回頭嗎？

與其糾結在這些名詞裡面，不妨去思考：

他在追求的關係是什麼？

我在追求的關係是什麼？

而我們之間有多少交集是目前共有的，那些沒交集到的地方，又有多少是我能夠去做？我願意付出多少心力、時間成本、代價去做，並且我們雙方都能開心、樂在其中的？當你把這些全盤清晰的思考過一遍，你會知道自己適不適合對方，你到底愛的是什麼、甚至未來相處可能遇到的問題等等，所有的答案都會豁然開朗。