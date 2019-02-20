全身癢15年！高三男異位性皮膚炎...屁股爛「流湯流膿」

▲18歲男高生異位性皮膚炎長達15年，嚴重到流湯流膿。（圖／中山附醫提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

一名18歲高三生罹患異膚長達15年，原本皮膚狀況控制不錯，但進入高中後，因為課業壓力造成疾病惡化，全身30%體表面積皆為紅疹病灶，全身滿是抓痕，甚至有時會流湯流膿，常常全身癢得睡不著，嚴重影響生活和課業。醫師指出，台灣異位性皮膚炎罹病率以10歲以下兒童族群最高，其中約10%會隨年齡增長好轉，但多數人還是不斷發作。

中山醫學大學附設醫院皮膚科賴柏如醫師指出，異位性皮膚炎並非只有小朋友會罹患，根據健保門診資料顯示，台灣1年因異位性皮膚炎而就診的20-49歲成人病患高達15萬人，且也有研究顯示，成人罹患異位性皮膚炎比例達8%，每4位成人異位性皮膚炎患者中，有1位甚至是到成年後才發作。

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但不少民眾仍對異位性皮膚炎存在迷思，認為並不是嚴重的疾病，但根據統計約每3位成人異膚患者，就有1位是中重度病情，全身病灶面積超過10%，嚴重搔癢難耐。

▲異位性皮膚炎患者因皮膚屏障保護力較弱，容易受外在環境、過敏原影響。

賴柏如說，中重度成人異位性皮膚炎只是單純的「皮膚病」，致病原因是病患本身有過敏體質，再加上皮膚屏障保護力較一般人弱，當受到環境汙染、微生物、過敏原、刺激物和氣候變化時，身體免疫系統中的訊息分子會引發Th2細胞過度活化，同時釋放IL-4及IL-13介白素，引起一連串過度發炎反應。

目前治療方式可規律使用乳液或類固醇等外用藥膏修復皮膚屏障，或是服用抗組織胺、類固醇口服藥物及光照治療抑制過度活化的免疫發炎反應，另外，現今也已有新型單株抗體生物製劑，有助抑制成人中重度異位性皮膚炎的發炎反應，患者皆可透過診斷，選擇合適的治療方式。

▲中山醫學大學附設醫院皮膚科賴柏如。