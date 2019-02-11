防霾口罩恐致癌！市售抽查含1級致癌物？恐怖成份曝光

▲行政院消保處抽檢市售防霾口罩。（圖／記者賴文萱攝）

文／黃昌鼎

消保處近日公告市售防霾口罩25件之中有23件不合格，大多數是標示不清或提不出檢測證明，最讓人驚恐的是其中有兩件是含偶氮染料超標，這兩件分別是AsaBuru PM2.5防塵保暖過濾口罩及QDY七朵雲防霧霾立體剪裁口罩。

另品質檢驗合格符合CNS 15980國家標準（粒狀物防護效果、過濾效率、呼吸阻抗）的有以下9家；

● 衛風醫用口罩

● 萊潔PM2.5防霾口罩

● PM2.5防霾口罩

● 氣益佳智慧型口罩

● 天天PM2.5專業防霾口罩（L）A級

● 防空汙布口罩（NaCl 2.5 Particle W）

● 淨對流抗霾布織口罩

● Edenswear防霾口罩

● 凱騰GRANDE 防霾（格安德折疊式口罩）

▲市售防霾口罩成份，小心含有偶氮染料等一級致癌物。（圖／記者賴文萱攝）

偶氮染料是什麼？

染料或色料可分為有機或無機色料，無機色料成分主要為重金屬，如鉛、鉻等；有機色料最常使用的就是人工合成的偶氮化合物。偶氮化合物是一個家族，它的化學結構是以一個或多個偶氮基（-N=N-）為主的染料，氮基的兩端可接芳香烴基或烷基。最著名的偶氮染料就是剛果紅，在1884年首度被合成出來，以他鮮豔的紅色和低廉的製造成本風行到現在。後續各種不同的偶氮染料陸續被發明和合成出來。

偶氮染料用途

偶氮染料主要使用於纖維、塑料或橡膠的染色，不可使用於食品。但近期的新聞像2017年食藥署抽查市面中秋禮餅，發現某些月餅中的鹹鴨蛋被驗出蘇丹紅，也為常用的偶氮染料之一。

偶氮染料的最大風險──致癌性

隨著偶氮染料的大量使用，慢慢發現有一些從事染料工作的工人膀胱癌的病例明顯高於一般族群。進一步的動物實驗也證實了許多種類的偶氮化合物是強烈的致癌物。 根據以上的結果，國際癌症研究機構（IARC）將許多的偶氮化合物都歸類為第1級的人類致癌物（即確定的人類致癌物）。還有許多人類流病證據不足，但有動物實驗證實的則歸為2A或2B級的致癌物。

▲防霾口罩中的偶氮化合物，需需小於30ppm的規範。（圖／記者賴文萱攝）

偶氮化合物的規範

歐盟的REACH法規規範了紡織品進口時禁用的22項偶氮化合物，其中有多項屬於IARC第1級或2A級的人類致癌物。我國關於紡織品（包含口罩）則以CNS15205-1訂定了這22項偶氮化合物需小於30ppm的規範。

尚待釐清

這次新聞中驗出的 「特定偶氮化合物」 並沒有揭露是22項中的哪一些化合物，只寫有兩項分別超過43.4ppm及46.7ppm。筆者向相關單位洽詢的結果，也得不到詳細的化合物名單。只好根據手邊的資料整理22項偶氮化合物中致癌性較強的如下表，只希望不要是以下的化合物之一。

▲22項偶氮化合物中致癌性較強的成份列表。（圖／黃昌鼎醫師提供）

作者介紹／黃昌鼎

小兒科專科醫師，環境職業醫學科專科醫師，台灣大學職業醫學及工業衛生研究所碩士，曾任馬偕紀念醫院小兒科主治醫師。現有經營粉絲團及部落格，關心兒童、環境及健康議題。