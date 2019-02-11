餐前吃水果會拉肚子？原因曝光！專家：選蘋果比香蕉好

▲餐前吃水果該怎麼挑選。（圖／記者胡順惠攝）

記者謝承恩／綜合報導

坊間常聽到「水果性寒生冷，最好不要空腹吃！」然而，水果的寒性、熱性差異，真的會影響到食用時機點嗎？空腹吃水果，會產生拉肚子等不適症狀，到底是什麼原因？

營養師蔡正亮表示，中醫在定義上，決定寒系或熱系，是看這些食物吃進身體後，身體自然產生的反應。而民眾所熟知的多數水果，如西瓜、芭樂、木瓜多是生食或冷藏後食用，且以水分居多，常被認為空腹食用會太過生冷而腹瀉。

然而蔡正亮指出，以消化道生理學來看，水果的「寒冷」跟腹瀉無關。而是有些水果含有大量的「鉀」跟「鎂」這兩種礦物質，當大量的鉀、鎂離子進入小腸，就可能引起腸道細胞滲透壓的改變，而造成不適症狀，如腹絞痛、腸蠕動加快等症狀。

▲香蕉屬於高鉀水果，空腹不宜多吃。（圖／取自免費圖庫pixabay）

另外，也有民眾表示，自己在空腹吃了一根香蕉又吃了半顆芭樂和釋迦，結果肚子有點不舒適，懷疑這些水果太『寒冷』，讓腸胃道無法適應……。是否不宜在餐前食用水果？

營養師指出，營養學上水果任何時間都可以吃，並沒有只能在特定時間吃這樣的說法。但在空腹情況下，食用含鉀、鎂等礦物質的水果，少了其他食物（如脂肪及蛋白質存在）一起消化，更加速胃的排空動作，導致腹瀉、絞痛。

蔡正亮建議，民眾若要空腹吃水果，適量即可。而有些高鉀水果，如香蕉、奇異果、鳳梨、釋迦等，含鉀量較高的水果，比一般蘋果、橘子、葡萄都高出許多。這些水果就不宜在空腹期間吃太多了。

諮詢專家／蔡正亮營養師／現經營《蔡營養師的大搜查線》粉專，並著有《營養師教你不用怕》一書，補充營養冷知識！