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天冷來碗雞湯！懶人烹調秘訣曝：「薑+香菇」抵抗力大增

李佳蕙營養師 李佳蕙營養師

現任奧路詩美漾生技有限公司首席營養師，國家高考營..

點評:好想喝口喝呼呼雞湯~~
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▲▼雞湯。（圖／李佳蕙營養師提供）

▲自製雞湯暖味，不怕高油、高鈉增加身體負擔。（圖／李佳蕙營養師提供）

文／李佳蕙營養師

寒流來襲，需要喝熱呼呼的湯來暖胃，但是外食的高湯油脂、鈉含量都不少，容易造成攝取過量，反而增加身體負擔，今天營養師就來教大家如何簡單製作營養滿分雞湯，清淡不油膩！煮一鍋可以2-4人一同分享。

《食材》

1.雞腿 1隻

2.香菇 5朵

3.薑 少許

4.鹽 少許

《做法》

1.雞腿切塊，川燙除去血水、皮備用。

▲▼雞腿,樹葉,河流。（圖／翻攝自pixabay）

▲煮雞湯前，先將雞腿切塊川燙。（圖／翻攝自pixabay）

2.香菇洗淨，不用泡水備用。

3.薑洗淨切片備用，依照個人喜好斟酌份量，主要為去腥。

4.鍋子放入800-1000 c.c.水及薑片，煮滾後把薑片撈出，放入備用的雞腿塊，一同烹煮。

5.煮滾後，撈取上方油脂，再放入香菇，再次煮滾（加入香菇一定要煮滾）。

6.最後熄火，加入少許鹽調味即可。

《營養師小叮嚀》

1.雞腿肉先經過川燙，可以去除血水及多餘油脂，避免攝取過多油脂。

2.雞湯要連同雞肉吃，才能攝取到豐富的蛋白質。

3.香菇屬於蔬菜類，可以補充膳食纖維，並且含有香菇多醣體（Lentinan），能夠活化免疫系統、增強抵抗力。

4.薑可以去腥，其中活性成分為薑酚(Gingerol)、薑烯酚(Shogaol)、薑酮(Zingerone)，具有抗發炎功效。

5.鹽分添加請勿超過1/4茶匙，成人一天最多攝取鹽分為1茶匙。

李佳蕙營養師，現任奧路詩美漾生技有限公司首席營養師，專長為減重營養、慢性病營養、衛教活動策劃、預防醫學保健、保健食品諮詢。現有經營部落格OROS柑橘營養師瘦身站，及粉絲專頁李佳蕙 營養師 瘦身站

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關鍵字： 飲食健康 食譜健康 雞湯 雞腿 香菇 李佳蕙營養師
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