睡很飽卻還是累！營養師神解「5關鍵原因」...你也這樣嗎？

點評: 小編假日也永遠睡不飽><



▲睡很飽卻還是覺得很累嗎？可能是以下5個關鍵原因害的！（圖／取自免費圖庫Negativespace）



生活中心／綜合報導

明明已經睡了8小時...卻還是很累，到底為什麼？對此，國外健康網站《Nutrition Stripped》創始人McKel Hill營養師就超詳細解析睡很飽卻還是感到累的5個關鍵原因，原來身體缺乏2種營養素也會導致疲勞，而心理狀態若是不好，也會影響情緒，嚴重可能還會變成精神疾病！

McKel Hill解析5個睡很飽卻還是累的關鍵原因：

1.血糖水平混亂

平常應該要多吃複合碳水化合物、健康脂肪和蛋白質的原因就是身體消化這些食物的速度比較慢；Hill解釋，當你攝取加工碳水化合物或蛋糕、糖果類的食物時，就會刺激血糖的水平，你可能會感到「糖匆匆」，也就是說，你的能量水平會飆升，但這樣的情況只會讓你在之後感到更累。

因此，Hill建議，多吃「全食物」才能維持血糖的水平平衡，讓你一整天都能精力充沛；此外，國外一些研究指出，糖尿病或是其他會影響血糖水平的疾病都可能都和慢性疲勞相關。



▲吃甜點類食物可能會影響血糖水平，進而讓你感到更加疲倦。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



2.粒線體功能障礙

粒線體是「細胞的發電廠」，身體會使用氧氣將食物中的能量轉化為細胞可以使用的能量，進而在粒線體中產生三磷酸腺苷（ATP）的能量分子。Hill表示，由於粒線體和細胞的能量密切相關，因此粒線體若是過於運作或是出現功能障礙都會讓你感到過度疲勞。

國外一項研究發現，粒線體的功能障礙和慢性疲勞綜合症之間有所關聯。

3.身體疾病

就像糖尿病一樣，「疲勞」很有可能會是許多疾病的症狀，例如肝臟、腎臟、癌症、炎症或是貧血等等問題，但疲勞也並不代表你就是一定生病，也有可能是長期休息不夠而累積出來的結果。

此外，Hill說，缺乏鐵和維生素D也會導致疲勞，如果你已經睡很多了，卻還是覺得醒來之後很累，那就一定要趕快去看醫生檢查一下，這樣才能看出身體是否哪裡出了狀況。



▲如果睡很多還是覺得很累，應該就要趕快去看醫生，說不定是身體哪裡出狀況了。



4.吃／喝不夠

過去在《吃起來！營養師揭「身體有8大跡象＝吃不夠」...金魚腦中槍》報導就曾提及，如果你沒有從食物中獲得足夠的卡路里量和能量，那你可能就會在某個時候感到特別疲勞；所以Hill建議，平常可以多吃蔬菜、水果、穀物、蛋白質以及健康的脂肪，這樣才能為肌肉和大腦提供必要的營養素，進而維持身體的活動力和思考能力。

此外，「喝太少水」也很有可能會引起疲勞。國外一項研究發現，輕度脫水也會降低你的情緒和精力，所以一定要記得多喝水，如果你真的不喜歡喝水，可以嘗試《討厭水的味道？養成多喝水習慣「12妙招」曝...第3個超實用》。

5.心理健康

如果你的心理狀態不好，不只會影響白天的精神，還會變成一種壓力、焦慮或是憂鬱，可能會讓你感到昏昏欲睡以及缺乏活力。國外就有一項研究關於工作、家庭、情緒和疲勞之間的連結，而另一項研究也發現，疲倦和精神疾病之間存在著關聯。



▲長期的疲勞累積，最後可能會變成一種壓力、焦慮或是憂鬱。



那該如何解決這種疲倦感呢？Hill表示，你可以制訂一張「睡眠時間表」，每晚都要在同個時間睡覺、在同個時間起床（就算是放假也要這麼做），這樣你就能設定好身體的生理時鐘。

至於早上喝咖啡，雖然真的能幫助你提神，但並不能讓你一直維持在清醒的狀態；相反的，Hill說，你應該要找到一套屬於自己的健康飲食，像是攝取蛋白質、碳水化合物或是健康脂肪，這些食物都有助於保持身體能量的穩定，另外，也一定要記得多喝水、運動。



▲除了調整作息之外，攝取健康的飲食和多補充水分也很重要。