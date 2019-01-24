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半年狂鏟54公斤！體重破百男靠「4招」減肥：偶爾要作弊一下

點評:超狂！
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▲胖子。（圖／取自免費圖庫pakutaso）
▲他過去因為體重破百受到嘲笑，甚至還高血壓，所以他就下定決心要減肥。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

生活中心／綜合報導

「我再也不想看見自己變胖了！」一名23歲的學生Arshdeep Walia，信誓旦旦地這麼說。他向國外網站《Indiatimes》分享，他過去體重破百，年紀輕輕竟然就高血壓，只要稍微走遠一點的路，身體就會很不舒服，因此Walia下定決心要減肥，他遵循4大原則，如果減累了就讓自己作弊一下，半年以來就減掉54公斤，而瘦下來的他有個新的夢想，就是成為一位健美運動員。

Walia回憶過去的體重巔峰145公斤，他說在某次看完醫生後，醫生居然語重心長地說「你最好趕快減肥」，於是Walia隔天馬上加入健身房，因為他很害怕自己再拖下去，身體的健康就會出現危機。

也因為自己的體型過大，Walia過去忍受許多批評和指指點點，而且他自己也覺得「23歲就高血壓」是一件很嚴重的事情，再怎麼簡單的運動都做不到，讓他非常沮喪，他說「我再也不想看見自己變胖了」。

Walia的減肥4大妙招：

1.三餐都這樣吃

Walia表示，他的早餐會依照教練的指示，通常都只會喝一杯新鮮果汁搭配煮熟的蛋白或是燕麥片，接著午餐就吃一些簡單的食物，像是烤薄餅、蔾麥或是糙米。

因為想要趕快減掉體重，所以Walia的晚餐能清淡就清淡，他會吃沙拉、水煮雞肉或是蘑菇，有時候則會吃豆腐或是起司。

此外，Walia建議，可以多食用黑鹽、孜然粉或是薑黃粉，也要記得戒掉油膩和辛辣的食物，他認為只要能成功戒掉這2種食物，一定就能看見身體產生的改變。

▲火鍋，臭臭鍋，一人鍋，涮涮鍋，麻辣鍋，養生鍋。（圖／CFP）
▲若能戒掉辛辣和油膩的食物，久了就一定能夠看見身體的改變。（圖／CFP）

2.不讓身體停下來

當然，想要瘦下來不能全靠控制飲食，也應該要多運動。Walia說，「健身」在減輕體重方面發揮了很重要的作用，所以他每天早上都一定會去公園花30分鐘快走，加速新陳代謝的功能；到了晚上，Walia就會去健身房做有氧運動和重訓，絕對不會讓身體處於「停下來」的狀態。

▲▼健身,女性,跑步,慢跑,運動,健身,伏地挺身。（圖／翻攝自pixabay）
▲除了控制飲食之外，運動對於減肥來說也很重要。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）

3.照鏡子看看自己的身材

Walia說，當你開始減肥之後就要清楚知道，不管是減肥或是健身都沒有捷徑，而且一定要搭配健身和控制飲食，這樣才能更有機會瘦下來；千萬不要為了想要變瘦而節食，因為這樣根本就沒有用。

有時候，Walia也會遇到一點瓶頸，但Walia表示，每天照鏡子就能看見自己健身的成果，而且「保持正向的態度」也很重要，這些都能增強自信心和意志力，讓自己更有動力可以繼續往前邁進。

▲量腰圍,減肥,小腹,變瘦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲有些人會因為想要趕快瘦下來而節食，但其實這樣的減肥效果並不明顯。

4.給自己一天「作弊」

如果有時候真的減肥減到累了，Walia就會每兩個月給自己一天「作弊日」，在作弊日他會吃自己想吃很久的東西，並讓自己放鬆一下，他認為這樣反而能讓自己更有動力減肥。

▲薯條,垃圾食物。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲如果真的減到心很累，可以給自己一天「作弊日」，讓自己好好放縱一下。

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