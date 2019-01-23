你也可以！英國女王「長壽5大秘訣」曝光...她三餐都這樣吃



▲只要有心，你也做的到！英國女王的長壽5大秘訣公開，趕快學起來。（圖／達志影像／美聯社）



生活中心／綜合報導

你也想要長壽一點嗎？那就該跟英國女王學習一下了！英國女王伊麗莎白二世雖然已經92歲了，每年卻還可以參加數千次的商務會議，對她來說根本就是小Case，這不僅代表她的健康狀況良好，也因為她有專業的醫療協助。對此，國外網站《Bright Side》就列出女王御用醫師Mosaraf Ali博士提供的5個長壽秘訣，原來這些方法一點都不複雜，只要你願意做，也可以長命百歲！

英國女王長壽的5大秘訣：

1.知道自己的健康狀況

Ali博士表示，可以從5個跡象了解身體是否有不舒服的問題。

①心理和身體的耐力：健康的人醒來時會精神煥發，而且會以積極、有效率的方式渡過一天，直到晚上才會有疲倦的感覺。

②背能打直：如果你的背可以打直，就代表身體的肌肉、神經和骨骼都還很健康。

③睡的好：身體無恙的人，通常能很快入睡，而且睡眠品質也很好。

④氣色好：假如你的臉色紅潤，就表示身體的血液循環功能很好。

⑤胃口好：健康的人不會對食物感到厭惡，但也不會吃過頭，他們吃東西總是很開心。

此外，Ali博士說，像是皺紋和黑眼圈就不一定會是健康出現問題的徵兆，因為每個人本來就有不同的基因和生理特徵，但是如果你發現最近睡的不太好，或是吃的比平常多／少，就要趕快去看醫生檢查了。



▲身體沒有什麼狀況的人，通常都能擁有良好的睡眠品質，也會很好入睡。（圖／記者謝婷婷攝）



2.從舌頭看身體的內部狀況

現在打開你的嘴巴，好好檢視舌頭是否有呈現奇怪的顏色，透過6種舌頭狀態就可以判斷身體內部是否有出現問題：

①舌頭尖端為紅色：表示可能有心臟病，或是吃太多碳水化合物，像是巧克力、其他甜食。

②灰色斑塊：代表有便秘或是腸道功能不正常的問題。

③暗紅色斑點：貧血症的徵兆。

④黃斑：可能有肝臟相關的問題。

⑤深色線條：可能是胃潰瘍或是胃炎的症狀。

⑥舌頭看起來皺皺的且帶有透明的唾液，就代表身體缺水。



▲透過舌頭的顏色就可以看出身體是否有健康問題，快打開嘴巴看一下！（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



3.營養絕竅

「營養」是人體健康最重要的一件事情，如果你想要長壽，可以參考Ali博士以下7點建議：

①盡量吃農場種植的蔬果。

②要以新鮮水果和蔬菜為主，別吃罐頭。

③攝取足夠的蛋白質；素食者應該用豆腐、杏仁奶或是茅屋起司等等食物代替肉蛋白。

④喝胡蘿蔔、蘋果、薑和芹菜一起打成的果汁。

⑤每天都要喝6～8杯水。

⑥少吃紅肉。

⑦避免吃油炸食品、零食、起司、磨菇和柑橘類水果（但橘子和柳橙可以），而鹽分也要少攝取。

⑧每周一次，只吃水果、喝蔬菜湯和水。



▲英國女王每天都會喝6～8杯水。



4.早餐、午餐和晚餐都要吃

Ali博士提及，食物不只數量和質量重要，就連「吃的時間點」也是關鍵因素。

①早上：多吃清淡且富含蛋白質的食物，像是雞蛋、杏仁和茅屋起司，另外也可以添加一些水果、穀片和優格。

②中午：午餐應該會是上半天最有熱量的一餐，最好的午餐組合就是蔬菜＋蛋白質＋碳水化合物，像是火雞、沙拉和土豆，而你也可以在飯後享用甜分較低的甜點。

③晚上：晚餐就要盡量吃清淡一點，並且在晚上7～8點之間就要完食，要避免辛辣、重口味和過甜的食物，因為消化這些食物需要很長的時間，可能會影響睡眠品質。



▲晚餐應該要避免辛辣、重口味或是重甜的食物，而且最好8點前就要吃飽。



5.正確的姿勢

Ali博士就教大家做一個簡單的運動，有助於大家把背部挺直：

①站起來或是坐下。

②讓頭部和身體呈現一直線的狀態（想像有人正把你的頭往上「提」）

③接著緩緩讓肩膀回到一個舒服的位置。

④最後將下巴輕輕抬起，直到可以感覺到頸部和肩膀肌肉放鬆。



▲對於身體健康來說，擁有一個好的體態也是非常重要的事情。（圖／記者李佳蓉攝）