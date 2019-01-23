快改掉！惹人討厭「7大行為」心酸曝光...網QQ：難怪沒朋友



▲也許你曾在無意間做了某些行為，結果惹來別人的不喜歡。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

自己做錯什麼了嗎？為啥身邊都沒朋友？如果你有這樣的問題，就應該要好好檢視自己是否有做了某些「不討喜」的行為。對此，國外網站《Bright Side》就整理出7個會惹人討厭的特質，其中太過善良、在網路上過度活躍以及羞怯過頭等等都上榜，這些行為會讓別人對你大大扣分！

7個會惹人討厭的行為：

7.過度的「利他主義」

看到這點你一定會想說「善良」不是一件很好的事情嗎？但其實，人有時候會過度善良和犧牲，這樣的舉動可能會招惹來別人的懷疑。

國外一項研究指出，大多數人都討厭過度的無私和過度的自私，大家都認為「人本就是忘恩負義」，而過度的無私可能會導致許多問題，像是有些人會覺得你這麼無私是不是因為想得到什麼，或是心理是否有任何企圖。

6.文盲

國外一項研究發現，傳訊息容易打錯字的人「一點都不可靠」，雖然在日常生活中，你是一個善良又有禮貌的人，但你錯誤的語法和文字可能會影響人們對你的態度。

如果你會以「傳訊息的語法」去判斷一個人，就有科學家表示，其實透過你對錯別字和錯誤語法的反應也可以知道你是屬於內向或是外向的人；假如你認為老是看到對方傳錯字很煩，就代表你的個性很內向，而不在意錯誤的人，個性通常會比較外向。此外，受到良好的教育也很重要，根據《國際教育組織》的說法，「智力水平」會影響一個人的成功和財富。



▲如果你不太計較別人訊息打錯字或是與法錯誤，就代表你的個性很外向。



5.借別人之名自抬身價

這是事實，沒有人會喜歡「愛吹牛」的人，尤其是那些自稱認識明星、公眾人物的人。瑞典科學家指出，聲稱或是炫耀自己認識某某某根本就不會帶來積極正向的影響，反而會失去他人對你的信任。

4.在網路上太過活躍

「社群媒體」會揭穿關於一個人的祕密，許多社會學家和心理學家就分析以下2點會破壞個人名聲的2個指標：

①圖片太多：有些人吃個飯或出去玩就要狂拍好幾百張照片，這樣的舉動很容易就會讓同行的友人受不了。

②朋友太多：一般來說，人們都不相信一個人會有成千上萬的粉絲和朋友，甚至還有科學家認為，社群網站實際上的朋友只會有337個。



▲在社群網站上狂分享照片也會讓別人看了不開心。



3.看起來太過開心了

剛剛好的微笑，也能為身邊的人帶來積極又正面的情緒，但那些笑太誇張的人，反而會造成反效果，惹怒他人。心理學家表示，那些看起來過於快樂和滿足的人，很容易就會讓他人覺得很天真，甚至是無知。

此外，如果你給人的感覺就是太過開朗，可能就會常接收到一些不喜歡的事務；因為人們會覺得你看起來就是笨笨的，不會有什麼處理困難的應對方法，而且他們也覺得你不會拒絕請求。

2.名字很難唸

如果你的名字很好唸、也很好記，那你就不會引起其他人的不喜歡。目前已經有5則相關研究指出，很難唸的名字會獲得比較負面的評價，而名字好唸又好記通常都會成功並且更受尊重。

為什麼會這樣呢？因為人的大腦會「懷疑」新事物的出現，所以如果名字太難唸或奇怪，大腦就會自動認為這個人「很難搞」，而這樣的念頭只會出現在潛意識中。



▲好唸又好記的名字會比難唸的名字更容易獲得成功、更被尊重。



1.過度羞怯

就有研究發現，大多數人都不喜歡那些會批評自我的人。在試圖要給新朋友或是面試官留下好印象時，有些人會在自我批評之下掩飾自己的吹牛；舉例來說，如果你在面試時被問到「弱點是什麼」，錯誤的回答像是「我是一個完美主義者，所以若是有什麼事情急需完成，我會無法入睡」以及「我是工作狂，對我來說平日和周末都一樣。」

只能說，沒有人會相信以上2個回答方式，雖然你是想要用這樣的說法博得面試官的青睞，但以現實面來說，這些行為根本就不真實。