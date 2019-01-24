一支筆測出糖尿病！專家獨授「9個簡單測試」看出身體疾病

點評: 好險我的指甲間有縫隙！



▲用鉛筆戳戳腳，就可以知道自己是不是罹患糖尿病的危險族群。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



生活中心／綜合報導

只要一支筆就可以測出是否有糖尿病！除了到醫院做健康檢查之外，其實從生活中的一些小細節就可以看出身體是不是哪裡出了問題。對此，國外網站《Bright Side》就整理出9個超簡單的醫學測試，可以幫助你觀察身體的狀況，其中如果你用鉛筆戳腳後，卻完全沒有感覺，那就代表糖尿病可能找上你了。

9個超簡單的醫學測試看出身體哪裡出了狀況：

1.心肺疾病

首先，讓雙手食指往下彎曲看起來像「倒立的J」，並讓指甲碰在一起，你有看到縫隙了嗎？如果有，那就代表你的心臟和血管是健康的；但是如果沒有空隙，就表示這是「杵狀指」的一個標誌，血液中可能沒有足夠的氧氣，而缺氧又可由多種原因引起，像是心血管疾病、肺部問題和胃腸道問題。



▲指縫間有空隙就代表心臟和血管都是健康的。（圖／記者李佳蓉攝）



2.中風／癡呆症

這個測試需要先準備一個計時器，接著抬起你的腿，讓臀部和地面平行，然後再按下計時器。假如你能堅持抬腿超過20分鐘或更長時間，就代表你得到中風或是癡呆症的風險最小；反之，如果你連抬起腿維持身體平衡都有障礙，那就表明你的大腦血管可能有一些問題。

3.貧血

拿出一面鏡子，接著將下眼瞼往下拉，如果顏色是粉紅色，那就代表你的健康狀況還可以，但若是淡粉色或淡黃色，那就表示你可能患有貧血症；貧血是因為身體缺乏血紅素，不管是身體肌肉或組織都無法接受足夠的氧氣，所以不能正常運作。《Bright Side》提醒，假如你發現自己的臉色蒼白，很快就會感到疲倦，或是呼吸很沉重，最好就要趕快去看醫生。



▲如果你的下眼瞼是淡粉色或淡黃色，就表示你可能患有貧血症。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



4.荷爾蒙失調

根據一項國外研究指出，人每天都會掉50～100根頭髮，但如果你想確定身體是否出現狀況，可以進行以下這項簡單的測試。首先，你的頭髮應該要是乾燥的，接著用手輕輕地從頭頂往髮尾梳，如果只有掉2～3根頭髮，就算正常，但是如果一整搓、好幾根，就代表該去看醫生檢查。

由於人們掉髮可能出自於許多原因，像是壓力、衛生習慣差或是嚴重的健康問題，而荷爾蒙失調或缺乏營養素也會讓頭髮變的更稀薄。

5.腕隧道症候群

「腕隧道症候群」常見於辦公人員、藝術家或是專業車手。假如你想知道自己是否也是腕隧道症候群的一員，那你可以先舉起雙手，讓手掌心面向臉，接著讓手指尖試著去碰手掌底部，如果這個動作維持1～2分鐘後，你覺得手腕和手指都有刺痛或是麻木的感覺，這就是腕隧道症候群的徵兆。



▲上班族容易會有腕隧道症候群的問題。



6.糖尿病

糖尿病測試需要一支鉛筆（最好是有橡皮擦的那種），接著你可以請朋友或是家人使用鉛筆的尖端和橡皮擦各碰腳趾一次，假如你完全都沒有感覺到被筆戳到的感覺，那就表示你腳上的末梢神經沒有正常運作，「低敏感性」可能是糖尿病的一種指標。

7.動脈問題

找到一面牆之後躺下，接著讓雙腳抬起約45度靠牆飽持幾分鐘，然後看看腳和腳趾的顏色，如果呈現蒼白，那就代表身體的血液循環功能非常糟糕。

《Bright Side》解釋，當動脈阻塞時，肌肉就無法獲得足夠的氧氣，可能就會出現麻木或是疼痛等等症狀，而這種情況稱為「外周動脈疾病」，若是沒有馬上治療，嚴重會導致心臟病發作和中風。



▲腳若是在抬腳後呈現蒼白，就代表身體的血液循環功能非常差。（圖／ETtoday資料照）



8.聽力問題

為了做聽力測試，你必須要待在一個安靜的房間裡，接著讓手靠近耳朵，將手搓出聲音，然後再讓手離耳朵遠一點，再次搓出聲音；假如這兩次你都有清楚聽到搓手的聲音，那就代表你的聽力沒有什麼問題，可以換手繼續測試另外一邊的耳朵。

9.心血管疾病

做心血管疾病測試需要樓梯或階梯，你可以唱一首喜歡的歌或是講電話，並同時爬上樓梯約8～12步，假如你感覺心臟跳超快且呼吸不順暢，那就代表你的心血管系統和肺部無法正常運作。



▲如果你能邊爬樓梯邊唱歌，卻還不會喘，就代表心血管疾病比較不會找上你。（圖／取自免費圖庫Pixabay）