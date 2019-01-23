吃起來！營養師揭「身體有8大跡象＝吃不夠」...金魚腦中槍



▲身體攝取的營養素若是不夠，可能就會影響新陳代謝和荷爾蒙。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



生活中心／綜合報導

你以為以經吃夠多了嗎？說不定還不夠！「胃口」可能會受到壓力或是疾病影響，而身體若沒有攝取足夠的食物，恐怕就會破壞新陳代謝功能和影響荷爾蒙產生。對此，國外健康網站《Nutrition Stripped》創始人McKel Hill營養師就整理出8個身體吃不夠的跡象，其中金魚腦和嚴重掉髮都中槍！

身體出現8個跡象就代表吃不夠：

1.很疲勞

假如你已經筋疲力盡好幾個禮拜，而且不管你睡多久還是累，變的很難起床，那就代表已經是時候重新評估自己的飲食習慣了。Hill指出，如果你沒有從食物中獲得足夠的卡路里量和能量，那你可能就會在某個時候感到特別疲勞。

根據《美國農業部膳食指南》，女性每日應該要消耗1600～2400卡路里平均值，而男性則要消耗2000～3000卡路里平均值，但是如果你有運動習慣，就需要消耗比平均值更高的卡路里量。

但是攝取足夠的卡路里並不代表你就可以大吃大喝，Hill提醒，攝取卡路里也需要注意「品質」，你應該要食用優質蛋白質、複合碳水化合物和健康脂肪為身體補充能量，並透過促進新陳代謝提高能量水平。此外，國外一項研究指出，攝取富含纖維的飲食能夠預防肥胖和代謝症候群，腸道也能產生有益的細菌。

2.頭暈

如果你沒有吃足夠的食物，那你的血糖水平就會下降，會出現頭暈的症狀，但頭暈也有可能是「缺水」的標誌，所以應該要多喝水。Hill建議，平常若能多吃碳水化合物加上蛋白質的飲食組合，血糖水平就會提高，身體也能維持正常的能量。

但要注意了，假如你已經改變了飲食習慣和生活方式，結果頭暈的症狀依舊沒有改善，那就要趕快去看醫生檢查一下。



▲如果你已經在飲食和生活習慣做了改變，頭暈還是沒有改善，就該去看醫生了。（圖／記者李佳蓉攝）



3.腦霧

「我忘記車子停哪裡了」、「我不知道我把鑰匙放在哪了」等等，這些是你經常會問自己的問題嗎？偶爾健忘還沒關係，但如果是很頻繁的腦霧就顯示你該檢視一下自己的飲食習慣了。

假如你因為工作忙而沒有吃中餐，就等於是延遲身體補充能量的時間，之後你會更容易餓，也會吃進更多零食。就有研究指出，要記得多吃含有營養素的食物，像是蔬菜、酪梨、雞肉、葉酸或是維生素B群等等，速食要少吃，這樣才能促進大腦的功能，防止認知能力下降。

4.掉髮／指甲脆弱

當身體沒有獲得足夠的營養時，你會發現外表開始出現細微的改變，身體吸收礦物質、健康脂肪或是蛋白質等等都會影響頭髮、指甲和皮膚。人每天都會掉50～100根頭髮，但是你如果有發現最近頭髮脫落異常多、指甲也很容易斷，就代表你應該要多攝取能夠產生角蛋白的食物，因為角蛋白能強化頭髮和指甲的健康。

Hill舉例，像是菠菜、豆類、燕麥、鮭魚、雞蛋和漿果都是維持頭髮和指甲健康的食物，尤其是蛋白質、鐵、維生素B12和ω－3脂肪酸都能讓頭髮和指甲長的更好。



▲嚴重落髮和指甲易斷的問題也都和營養不良有關係。（圖／記者周姈姈攝）



5.心情很煩躁

因為肚子餓就生氣是一種很真實的情緒！如果你每天都很忙，根本沒有時間吃早餐，長期下來，你的血糖水平就會下降。國外一項研究指出，葡萄糖水平較低會導致有關性和暴力的行為，所以這就是為什麼肚子餓時心情會煩躁的原因；另外，肚子餓也有可能會引起頭痛、偏頭痛、頭暈和嘔吐。

Hill說，從早上就應該要開始正常的用餐時間，這樣血糖才能保持穩定，你的心情和精神也會變的更好，比較不會有喜怒無常的狀況發生。

6.感覺寒冷

明明穿很多了，卻還是覺得很冷嗎？這就代表你需要多消耗一點卡路里保持身體的溫暖，因為吃的不夠，身體就會無法有效產生熱量。國外一項研究發現，吃很少（限制性飲食）的人體溫比較低，而體重不足或是體脂較低的女性會容易長出「胎毛」，作為身體應付熱量流失的一種方式。

那為什麼胎毛跟體重不足／體脂較低有關係呢？Hill解釋，當你的身體缺乏足夠的脂肪溫暖自己時，就會長出胎毛幫助獲得熱量，像是神經性厭食症患者或是極度瘦弱的人身上大多都會有許多胎毛。

▲「吃不夠」會導致身體缺乏脂肪，無法溫暖自己。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



7.口渴

如果你喝了一杯水之後，還是覺很渴，那這就是身體沒有消耗足夠卡路里的警告了。Hill表示，有時候身體會不小心誤解飢餓感，這會導致喝水量下降，另外也要記得避免含糖、運動飲料、汽水、甜咖啡和果汁。

8.停經

女生可能會因為多種因素而導致停經，像是懷孕、飲食變化或是壓力，而甲狀腺功能減退症和多囊卵巢綜合症等等也會影響激素水平，進而影響月經，甚至服用的藥物也會影響月經的週期。假如女生平常吃的不夠、身體脂肪量低或是體重過輕也會造成停經，而依據體質不同會出現不同的症狀。



▲平常吃太少、身體脂肪量低或是體重過輕也會造成停經。（圖／記者謝婷婷攝）