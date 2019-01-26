就是他啦！感情出現「5特徵＝找到真愛了」...遇到別傻放手



▲也許你身邊已經出現真命天子／女了，只是你還傻傻地沒有發現。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



生活中心／綜合報導

你已經找到屬於自己的「真命天子」了嗎？有時候，也許對的人已經悄悄來到你身邊，結果你卻傻傻地什麼都不知道，就連自己有多愛對方你都沒有發現。對此，國外網站《Power of Positivity》就列出5個代表你已經找到真愛的跡象，如果你們之間很常說「我們」，那就代表你們對彼此都是真心的，一定要好好把握，千萬不能錯過！

對方就是你的真愛會出現5大跡象：

1.你總是會看著對方的臉／眼睛

「凝視」其實就是浪漫的一種表現，而且還可以區分出慾望和愛情。國外一項研究發現，如果你真的愛對方，你的視線都會集中在對方的臉上，包括眼睛；你若是基於慾望而跟對方在一起，視線就比較會集中在對方的身體上。



▲如果你的視線總是放在對方的臉上，那就代表你是真的愛他，而不是因為情慾。（圖／取自免費圖庫PEXELS）



2.你願意犧牲自己

只要你是真心愛一個人，那麼不管他遇到什麼困難，你都會毫不猶豫地站出來幫忙。就有心理學家認為「個人付出的犧牲和愛往往都是幸福關係中不可或缺的關鍵因素」，而這些行為可能跟時間、情感或是財務資源有關，像是約會或是送禮物。

相反的，若是兩人之間的關係不存在「承諾」，那就表示「愛」根本就不存在。

3.用「我們」取代「我」

在描述「個人感受」時，人們通常都會使用主詞，像是「我」，所以如果你想知道伴侶對你的想法，你可以觀察一下他平常都怎麼說話。

一般來說，在感情中應該會比較少用「我」這個字眼，假如你們彼此真的有想要走一輩子，通常都會用「我們」，像是我們的東西或是我們買了等等。

如果看到這裡你還不是很懂「我們」的概念，《Power of Positivity》舉例，如果你們今天一起住在一棟公寓中，而且你們也認定彼此就是對的人，那你們對外介紹應該就會說「這是我們住的公寓」而不是「這是我住的公寓」。



▲在感情中會比較常用到「我們」，而不是「我」這個主詞。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



4.你會不自覺依賴對方

一般來說，人的個性大致上分成兩種，就是內向和外向，就算談了戀愛，內向者和外向者比起來，還是需要更多「一個人的時間」。不過，曾經有研究指出，那些正處於戀愛中，或是努力拉近兩人距離的人，通常對於愛情都比較不會抱持著負面的依賴觀點，反而會一直想要黏著對方。

5.你發現自己會很想念對方

情愛關係專家Helen Fisher表示，愛簡直就是一種「生化體驗」，也就是說，在你做了一些非常愉快的事情（例如：喝酒、運動等等）之後，大腦的獎勵系統就會被激發。

此外，物理吸引力也和心理學家所說的「兩人配對」互相結合，就有些生物學家認為，男性和女性談戀愛之後，兩人之間就會產生一種超緊密的連結，所以才有可能發展成結婚或是生小孩。



▲兩人在一起後會產生強大的連結，之後可能就會變成結婚、生小孩。