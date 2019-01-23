桃花滿地都是！「4大星座＝超強發電機」...巨蟹座男女通吃



▲有些女生天生就是超強發電機，從來不用擔心自己可能會交不到男朋友。（示意圖／記者李佳蓉攝）



國際中心／綜合報導

你的異性緣超級好嗎？有些人一出生就帶滿桃花，從來都不用擔心自己會是戀愛絕緣體，身邊從來都不缺人陪，但也有些人就算拜了月老，戀愛運還是很難找上門，想找到真愛簡直就比登天還要難。對此，對此，大陸網站《新浪看点》就公佈天生就是超強發電機的4大星座，其中最愛家又溫暖的巨蟹座也在名單上，而且不管是男生或女生都會很喜歡巨蟹座！

4大星座天生就是超強發電機：

1.金牛座

金牛女的個性不喜歡張揚，非常沉穩，雖然不認識她們的人可能會覺得她們有點呆，但實際上，金牛女擁有一種屬於自己的真性情，總是能讓身邊的人感受到很多溫暖，而且她們的一舉一動都充滿致命的魅力。



▲金牛女的個性很沉穩，全身上下都散發出魅力。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



2.天蠍座

天蠍女敢愛敢恨，個性相當直爽，最不喜歡拐彎抹角，而且她們的脾氣很大。如果她們發現身邊有虛偽的人，她們就會毫不留情拆穿對方的假面具，而這種真性情也讓她們獲得許多異性的喜歡，雖然她們的脾氣真的很不好，但有些時候也很可愛。



▲天蠍女敢愛敢恨、有話就直說，這種可愛又直爽的個性討許多異性喜歡。（圖／取自免費圖庫PEXELS，下同）



3.射手座

射手女愛好自由、不拘小節，但是她們擁有非常迷人的性格，說話也很直接，渾身上下都充滿魅力。此外，射手男通常都能獲得女方母親喜歡，因為射手男比較懂事、懂得看場合說話，也知道如何給他人面子，勇敢又有擔當。



▲射手女的個性就和天蠍女一樣，講話很直接，而且她們也很熱愛自由。



4.巨蟹座

如果你曾經跟巨蟹女相處過，你就一定會知道她們有多溫暖，她們的身上總是散發著滿滿的正能量，而她們也很希望能夠遇到一個性格跟自己很像的另一半。不管是對誰，巨蟹女都可以大方給予自己的溫暖，所以身邊除了會有許多異性追求者之外，還會有許多女性好朋友。



▲巨蟹女的溫暖讓她們擁有許多朋友，不管是男生或女生都有。