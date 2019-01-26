擦類固醇會有月亮臉、皮膚變薄？　「4大迷思」一次破除

生活中心／綜合報導

類固醇是治療過敏、免疫、風濕等疾病的常用藥，卻因月亮臉、水牛肩等副作用，讓與多人為之色變，甚至自行停藥，以致症狀反覆發作。食藥署表示，類固醇只是在疾病初期幫身體「踩剎車」，等到病況穩定後醫師就會逐步減量，更在《食藥好文網》列出坊間常見的4大迷思並一一破除，提醒民眾還是要按醫囑服藥，才能兼顧治療效果與用藥安全。

迷思1：症狀差不多，可以借別人的藥來用？

外用類固醇的藥效強度，可按血管收縮程度分為7個等級，第1級最強，第7級最弱，而醫生開立的處方，會根據病灶部位、病灶嚴重程度，挑選適合的強度。隨著年齡不同，適用藥效也有差異，因此，適合別人的藥品，不見得適合自己。

迷思2：買類固醇藥膏來試試看，這個沒用就換另一種？

若民眾有乾癬、異位性皮膚炎等皮膚疾病，自行購買類固醇藥膏使用，卻以藥效較弱的藥膏塗抹在嚴重的病灶上，不僅效果有限、拉長治療時間，還容易提高局部皮膚的副作用，增加經皮膚吸收的類固醇總量。假如以太強的劑量，不斷塗擦在角質層較薄的肌膚（如臉部、腋下、胯下），也可能造成皮膚萎縮、毛囊炎或黴菌感染等問題。

迷思3：類固醇藥膏擦了皮膚會變薄，能不擦就不要擦？

正常的皮膚使用類固醇藥膏久了，的確會萎縮，但若是能以適當強度的藥膏，準確擦在病灶處，既可達到治療效果，也能減少副作用。若已經遵照藥品仿單(說明書)上的指示使用，卻發生不適情況，或者使用後狀況沒有改善，甚至更加惡化，應立即停止使用，並接受醫師診治。

迷思4：很多地方要擦藥，整片全擦更省事？

藥膏應針對病灶來擦，不要「牽連」正常的皮膚，以免塗抹面積過大，容易增加心悸、正常皮膚萎縮、青光眼等風險。擦藥前，應先洗淨雙手；塗藥時，輕輕將藥品抹在患處皮膚表面，薄擦一層即可，不必用力反覆搓揉，詳細的用藥注意事項應詢問藥師，或詳閱藥袋上的說明。