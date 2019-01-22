心臟電腦斷層輻射量=核食8萬倍？　醫說「無法類比」有原因

▲心臟電腦斷層輻射量=核食8萬倍？醫駁「類比失當」。（圖／示意圖／CFP）

記者嚴云岑／台北報導

媒體報導照一次心臟電腦斷層的輻射量是核災食品的8萬倍，不少醫界人士紛紛跳出澄清。台灣醫學影像暨放射科學學會榮譽理事長、亞洲心臟影像醫學會理事長當選人萬永亮教授表示，電腦斷層攝影為偵測一些疾病必要性的檢查，不能與核食做類比；另有醫師提到，台灣每人每年接受天然輻射量為1.6毫西弗，比新型電腦斷層輻射劑量還高，民眾無須過度恐慌。

萬永亮今（22）日告訴《ETtoday新聞雲》，心臟電腦斷層攝影為非侵襲性的檢查，可以偵測冠狀動脈鈣化與血管異常或血管狹窄的嚴重程度，鈣化指數為發生心肌梗塞或心臟異常事件的重要預測因子，醫師可將注射對比劑前的檢查結果鈣化指數與同一性別、年齡和種族的群組比較，估算出血管鈣化的嚴重程度和排名，粗估發生心肌異常事件的大略機率。

注射對比劑後可評估血管異常或狹窄的程度和斑塊的分佈。血管狹窄的比例若小於50%，會由心臟內科醫師做保守治療和處理，超過50%就須做進一步的評估；一旦大於70%的 狹窄，則必須積極處理或放置支架。

▲心臟電腦斷層常用於典型心絞痛患者檢查。（圖／示意圖／達志影像）

台大醫院心臟內科主治醫師王宗道則提到，一般心臟電腦斷層的輻射劑量介於4~5毫西佛，最新機種利用心電圖指引，更可將輻射劑量控制在1.4毫西弗，「比台灣每人每年接受天然背景輻射量1.6毫西弗還低。」

此外，根據去年在《新英格蘭醫學期刊》發表的SCOT-HEART 研究，追蹤4146位心絞痛患者5年發現，接受心臟電腦斷層檢查者，較只接受一般治療病患，心血管疾病死亡及心肌梗塞發生率下降41% ，「顯見若有臨床須要，心臟電腦斷層檢查絕對有益無害。」

王宗道表示，目前心臟電腦斷層檢查，多用於典型心絞痛病患，主要症狀為活動時間胸悶、胸痛，範圍從下顎到上腹部，但休息時會改善，心臟內科醫師會視患者情況安排運動心電圖、核磁掃描或電腦斷層檢查。

▲近年來檢驗檢查正夯，電腦斷層也是其中之一。（圖／資料照／記者謝婷婷攝）

他進一步解釋，運動心電圖是透過跑步記錄心跳，雖無放射性，但準確度僅70%，核磁掃描輻射量約落在10~12毫西弗，但準確度卻提升至85~90%，心臟電腦斷層雖可一次揪出所有狹窄與鈣化點，但施作前須打顯影劑，腎功能不佳或碘過敏患者不適合施作。目前台大醫院心臟電腦斷層為自費項目，做一次需花2萬5千元。

萬永亮表示，心臟冠狀動脈電腦斷檢查結果若無異常，「 一般而言，5年內沒有必要重複做該檢查」，但是這時候也要注意心血管疾病的危險因子，包括血糖、血壓、血脂等三高危險因子，以及是否有抽菸和家族病史 。

王宗道也提到，心臟電腦斷層檢查是建立在臨床需要，且檢查的游離輻射與吃下核食殘留的體內輻射不同，照射後不會殘留體內，民眾可安心受檢，且許多病患在檢查找出「痛點」後，也更願意調整飲食，乖乖服藥。