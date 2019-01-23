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還有102萬人未繳款！國保十年大限將到期　欠費恐少領61萬

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▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／記者張一中攝）

▲還有102萬人未繳款！國保十年大限將到期，欠費恐少領61萬。（圖／記者張一中攝）

記者嚴云岑／台北報導

國民年金保險10年補繳期將於今年1月31日陸續到期，根據勞保局統計，截至1月9日止，首波到期的422萬名投保人中，尚有102.6萬人尚未繳納，衛福部提醒，一旦欠費超過10年，保險費不得申請補繳，也不得計入保險年資，未來恐損失超過61萬元。

國民年金的保險對象為25至65歲國民，97年10月開辦以來，已經邁入第10年，由於繳費單是每2個月開一次單，首期（97年10月、11月）保險費於97年12月寄發後，應於98年1月底前繳納完成，否則未來領取老年年金時不得選擇優領A式，身心障礙年金則無法享有基本保障4872元。

社保司司長商東福表示，衛福部曾做過調查，有4成民眾因對政府沒信心拒繳保費，另有4成民眾無力繳納，事實上國民年金截至107年12月底止，基金存數額已達3111億元，基金財務安全無虞，且國民年金法已明文規定政府負最後支付責任，民眾無須擔心領不到給付。

截至107年7月止，全台25至65歲的民眾共計1422萬人，符合國民年金納保資格者約335萬人，佔比將近1/4。國保的給付共分為A、B兩式，A式為月投保金額X0.65X保險年資加上基本老年年金保障3628元，B式則為月投保金額X1.3X保險年資。

商東福提到，若從97年開辦就按時繳保費，可按A式月領4816元，但若有一年保費超過10年未補繳，終身就只能選擇B式，每個月就少領2677元，以國人平均餘命84歲計算，65歲開領後，19年來總共少領61萬元。

商東福提醒，距離國民年金首期補繳大限只剩1個多禮拜，民眾若有尚未繳納的保險費，可儘速洽勞保局補單繳款，若若無力一次繳納所有積欠國保保費及利息，可向勞保局辦理分期，最多可分40期繳納。

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