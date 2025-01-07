麻疹開始流行了！醫曝「1恐怖副作用」都被忽略

▲醫師擔心麻疹引發「免疫失憶」，成為壓垮健康的最後一根稻草。（示意圖／翻攝疾管署網站）

記者李佳蓉／綜合報導

中部醫院麻疹群聚擴大，迄今共計確診16例，相關接觸者共3123人，匡列人數創5年來新高。基因醫師張家銘示警，「最近麻疹又開始流行了！」並透露其有個容易被忽略的副作用－免疫失憶，會將大家辛苦建立的免疫抵抗力消除，這影響不只是短短幾天，對於營養不良或免疫系統較弱的孩子而言，感染麻疹「是壓垮健康的最後一根稻草」。

「麻疹會造成『免疫失憶』：身體的免疫紀錄檔會被刪除。」張家銘醫師在粉專發文指出，大家對麻疹的印象為發燒、紅疹、傳染力很強，而他特別提到免疫失憶這種隱形影響，可能在大家康復後的好幾年裡，悄悄地削弱健康。

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何謂免疫失憶？張家銘以哈佛大學研究發現說明，麻疹病毒就像免疫系統的電腦病毒，專門刪除人們的免疫記憶。大家的免疫系統裡有個「記憶檔案庫」，記錄著過去接觸過的病原體，當這些病原體再次來襲時，免疫系統就能迅速辨認並發動攻擊，「但麻疹病毒會把這些記憶檔案刪掉！」

張家銘說，研究人員測量感染麻疹的孩子體內的抗體數量，發現麻疹病毒能刪除11～73%的抗體，原本用來保護人們免受其他病毒和細菌感染，如水痘、肺炎、疱疹等「老敵人」，在感染麻疹後，免疫系統變得遲鈍，完全忘記這些敵人。

▲對於本身營養不良、免疫系統較弱的孩子來說，感染麻疹情況更糟。（示意圖／免費圖庫pixabay）

免疫失憶的影響並非短短幾天，張家銘說，可能持續數月至數年。研究人員發現，感染麻疹的孩子需要幾年時間才能逐漸恢復丟失的免疫記憶。而對於營養不良或免疫系統本來就較弱的孩子來說，情況更糟，「麻疹對這些孩子來說，可能不只是一次感染，而是壓垮健康的最後一根稻草。」

張家銘強調，麻疹看起來只是一場急性疾病，但其潛在的影響遠比大家想像中的深遠，一旦得了麻疹，若2年後又因肺炎住院時，可能不會聯想到兩件事有所關連，但實際上，麻疹可能就是這場健康風暴的起點，它摧毀免疫記憶，讓身體對其他疾病敞開大門，引發的後果需要很長時間才能恢復。

要預防麻疹，張家銘建議接種麻疹疫苗，不僅能防止感染麻疹，還能避免免疫系統遭破壞，保護大家對抗其他疾病的能力。此外，可適量補充維生素A，它能幫助免疫系統恢復、減少麻疹併發症。

▼接種疫苗為預防麻疹最有效的方法。（示意圖／達志影像／美聯社）

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，患者及家屬進出醫院，或民眾出入人潮密集的公共場所等，應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，以降低病毒傳播風險。

另請醫師提高警覺，於患者就醫時，落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），若發現麻疹疑似個案，應立即通報；民眾如有疑似症狀，應盡速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。