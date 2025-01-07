「16種好眠食物」一覺到天亮！　營養師激推：最好在早餐吃

▲想要一覺好眠到天亮，營養師李婉萍激推「16種好眠食物」。（示意圖／CFP）
文／常春月刊
你也常半夜翻到3、4點睡不著、床頭櫃有至少3種安眠藥？還是斷斷續續睡、多夢睡眠品質很差？營養師李婉萍指出，長期睡不飽、疲倦沒精神，會增加胰島素阻抗，心情更是容易開心不起來。而色胺酸能參與分泌血清素、褪黑激素，有助舒緩焦慮、放鬆身心，更重要的是，可以促進睡意、改善睡眠品質！
常見16種食材色胺酸 含量比一比
1、大紅豆：659mg
2、黃豆：532mg
3、白帶魚：403mg
4、南瓜籽：401mg
5、花生：390mg
6、腰果：382mg
7、黑芝麻粉：376mg
8、秋刀魚：332mg
9、雞胸：330mg
10、虱目魚：320mg
11、豬肉：314mg
12、五香豆干：286mg
13、鮪魚：234mg
14、毛豆：219mg
15、牛小排：200mg
16、鯛魚：200mg
▲早餐喝富含色胺酸的豆漿，不僅一整天擁有好心情，又能一夜好眠。（示意圖／本報資料照）
色胺酸是人體無法自行合成的必需胺基酸，因此需要透過飲食來攝取。大原則來說：動物性食材含的色胺酸較多，過多脂肪酸會阻礙睡眠。李婉萍建議，選擇低脂肉品（雞肉、魚肉、瘦肉）、黃豆製品的豆漿、可當點心吃的水煮花生、毛豆。
色胺酸什麼時候吃最好？
色胺酸能促進的血清素又稱「快樂荷爾蒙」，能維持白天好心情，又是助眠（褪黑激素）原料，因此攝取色胺酸最好在早餐食用，如芝麻吐司＋豆漿，或是紅豆牛奶，以上這些都有滿滿色胺酸，讓你開心一整天，晚上又好入眠！
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