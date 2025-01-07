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「饗饗」爆食物中毒！9人上吐下瀉　北市衛生局令停業

▲饗食天堂升級版的INPARADISE饗饗。（圖／記者黃士原攝）

▲饗饗爆發疑似食物中毒。（圖／記者黃士原攝）

記者趙于婷／台北報導

近日有多位用餐民眾反映1月5日在知名自助餐「INPARADISE 饗饗」信義店吃完下午茶後，出現上吐下瀉。台北市衛生局今表示，醫院通報就醫人數已經超過6人，已依疑似食品中毒通報調查採樣標準作業流程及食品安全衛生管理法第41條要求停業。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，今日接獲醫院通報有民眾9人於1月5日至知名自助餐信義店用餐後，於1月6日起陸續發生噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食品中毒症狀並至醫院就醫。

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林冠蓁表示，因醫院通報就醫人數超過6人，已依疑似食品中毒通報調查採樣標準作業流程及食品安全衛生管理法第41條要求停業，該業者需向衛生局提出復業申請、完成從業人員4小時教育訓練及相關改善措施後，並經衛生局審查同意暨複查合格始准復業。

饗饗爆發食物中毒，衛生局採檢送驗。（圖／北市衛生局提供）

▲台北市衛生局今到饗饗稽查。（圖／北市衛生局提供，下同）

另衛生局今日前往稽查，查獲冰箱食材未覆蓋及部分牆面不潔，責令1月10日前改善完成，期屆複查如不符合規定將依違反安全衛生管理法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

而在食材檢驗方面，就醫民眾共食食材有生魚片、生蠔及干貝，因已無同批食材，爰採樣環境檢體4件、人體檢體4件，檢驗結果最快1到2周後出爐，如符合食品中毒病因物質及原因食品將依違反食品安全衛生管理法第15條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

經營饗饗的饗賓集團表示，目前已主動與顧客聯繫，且積極配合衛生局調查，釐清事件原因。

饗饗爆發食物中毒，衛生局採檢送驗。（圖／北市衛生局提供）

▲台北市衛生局採檢送驗。

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關鍵字： 饗饗 自助餐 食物中毒

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