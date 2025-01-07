65%發現已晚期！肺癌4症狀「腫瘤快速長大」　醫：不一定會咳嗽

▲肺癌早期症狀不明顯，醫師示警，有65%患者確診時已晚期。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

國人罹癌人數增，肺癌連續2年居十大癌症首位，台大醫院外科部主治醫師陳沛興曾指出，有65.1%的肺癌患者確診時已晚期，呼籲民眾預防勝於治療。提及肺癌症狀，大家第一時間想到的一定是咳嗽，但醫師鄭世隆解釋，大多是肺癌腫瘤越長越大超過3公分，壓迫氣管才會引起咳嗽；除此之外，應留意4大症狀「代表肺癌其實生長越來越快速」。

在台灣，有多位名人因肺癌離世。亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆曾在《名醫觀點》系列影片中分享，肺癌在臨床上會有咳嗽症狀，但有別於一般感冒，其因呼吸道受刺激感染或過敏發炎而引發，通常會伴隨著有痰或喉嚨癢症狀；若是肺癌，當腫瘤越長越大超過3公分、壓迫氣管就會引發咳嗽，其不受外在刺激影響，會持續地咳。

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▲肺癌臨床上會有的咳嗽症狀，與一般感冒咳嗽不同，後者通常有痰或喉嚨癢。（示意圖／記者趙于婷攝）

鄭世隆解釋，一般肺癌腫瘤小於1公分甚至更小時，臨床上大多無症狀、不一定會咳嗽，但若已出現下列4種症狀，反而更須留意：

1.體重莫名下降

最常見的是腫瘤已在肺部慢慢生長，引起營養缺乏，進而導致體重下降。

2.咳嗽伴隨咳血

代表肺部腫瘤已影響器官、產生咳血。

3.聲音沙啞

並非只是喉嚨問題，事實上肺癌侵犯到神經，就會造成聲音沙啞的現象。

4.其他關節疼痛

即使肺部的腫瘤沒有很大，但它已轉移至骨頭，就會出現關節疼痛。

▲空污也被認為是誘發台灣人罹患肺癌的主因之一。（示意圖／本報資料照）

「這幾種現象可能都代表肺癌其實是生長越來越快速！」鄭世隆警告。然而在生活中若要防範，他建議一定要先戒菸，並遠離二手菸傷害；再者則是遠離空污，盡量避免接觸PM2.5；對於女性而言，炒菜油煙也是肺癌的危險因子，因此在烹飪時務必開抽油煙機。而更積極的作法為，可透過低劑量電腦斷層掃描肺部，能看得更精確，以利早期發現肺部病變，盡早治療。

陳沛興醫師曾指出，有65.1%的肺癌患者確診時已是晚期，提醒民眾預防勝於治療，針對有家族病史或是有吸菸習慣的高風險族群，應及早篩檢、接受治療。目前已有越來越多肺癌標靶藥物及治療方法，醫師於治療前可依患者的年齡、疾病期別、腫瘤大小、位置、身體狀況進行評估，為患者制定合適的治療計畫，肺癌晚期不再等於末期。