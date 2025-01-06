男不理「小腿1徵兆」半年後洗腎了！　醫嘆：已開始侵襲全身

▲男子不顧「小腿長糖斑」已是糖尿病併發症侵襲全身的警訊，後來慘洗腎。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

腎臟科醫師洪永祥透露，一名60歲男子10年前診斷出第二型糖尿病，未規律服藥、也從不抽血，直到後來出現頭暈、視力模糊及泡泡尿才就醫。經檢查發現，他除了下肢有按壓水腫外，其兩腿脛骨前冒出大大小小、深淺不一的「褐色色素斑」，數量很多。事實上，這是一堆恐怖的糖尿病併發症已開始侵襲全身的警訊，「這大哥半年內就洗腎了。」

洪永祥醫師曾在個人粉專分享，看診時檢視男子的雲端病歷，沒有任何抽血、驗尿報告，對於自身的血糖控制、有無蛋白尿及腎絲球過濾率更是一問三不知。直到看見他腿上的褐色色素斑，且對方自曝這2年越來越多，但因不痛不癢，心想「應該是小腿不小心刮到碰到的瘀血」而忽視。

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「這很嚴重！」洪永祥警告，該現象代表身體即將或已出現一堆糖尿病恐怖併發症，必須盡快做腎功能相關檢查，果然報告一出「全部數據都是極差」，除了大量蛋白尿、腎絲球過濾率已降到第5期外。更慘的是，患者還有冠狀動脈心血管疾病、高血壓、視網膜病變、周邊神經病變、周邊動脈阻塞疾病，後來在短短半年內就洗腎了。

▲不顧血糖任由它失控，小心出現腎病變要洗腎的比例高達40%。（示意圖／pixabay）

洪永祥指出，在台灣洗腎第1名的原因就是糖尿病，各國不同團隊的研究發現，糖尿病出現腎病變導致尿毒症要洗腎的比例高達30～40%，糖尿病腎病變具有一定的破壞速度，通常在10～15年會出現微量白蛋白尿，此為糖尿病開始出現腎病變的起始訊號，接著腎絲球過濾率會開始掉到60分以下，歷經第3期、第4期、第5期，經過25～30年就進入洗腎。

提到男子小腿上的明顯色素斑，洪永祥說，其醫學名稱為「糖尿病脛前黑斑」，也被稱作「糖斑」，是因長期高血糖造成微血管和神經的損害與慢性發炎，局部營養與氧氣不足，當遇到外界小刺激，如蚊子咬、撞傷或擦傷，就會留下色素斑。此被看作血糖控制不佳的信號，不會隨時間而變淡，但若積極控制血糖，糖斑會逐漸變淡、有部分甚至會消失。

洪永祥接著說，糖尿病脛前黑斑為糖尿病常見的下肢皮膚表現，早期常不痛不癢、小而平坦且邊界清楚的暗紅疹，後期會變大、變深，進展為直徑約12～15毫米、形狀不規則的萎縮性褐色色素沉著斑，可聚集成群或單一發生。糖斑一般現蹤於任何部位，但常見於下肢脛骨前方皮膚，這是因為該部位皮下脂肪含量較少、皮膚較薄，且也很容易受傷。

身為糖尿病糖友，一旦發現自己長了脛前黑斑該怎麼辦？洪永祥提醒，嚴格控糖最重要，糖化血色素要控制在7.0%、空腹血糖不要超過140 mg/dL、飯後血糖勿超過200 mg/dL，遵循醫囑服用藥物或施打胰島素皆可達標。再者則可運動與熱敷增加下肢供氧；以藥物或食物營養素促進微血管循環；多攝取抗發炎食材，以及積極保養下肢皮膚，可淡化脛前黑斑。