2坨肉黏右臉！緬甸女童臉畸形　這醫院幫她「長出耳朵」

▲2坨肉黏右臉！緬甸女童臉畸形，中國附醫幫她「長出耳朵」。（圖／中國附醫提供，下同）



記者嚴云岑／台北報導

11歲緬甸女童小勒罹有多發性畸形，因右臉發育不完全，右耳完全無聽力，只有2坨小肉球貼在側臉下方，眼睛被巨型上皮囊腫阻擋，視力只剩0.1，閃光更高達600度，經外貿協會協助到中國附醫治療，現在第一階段療程已完成，不僅視力大幅提升，又臉還「長」出一隻耳朵，讓還有2個月就要回家的她感激表示，「謝謝台灣」。

小勒是在去年8月在當地教會與外貿協會的協助下，來台接受顏面重建，300萬治療費用全由緬甸最大台商寶成集團捐贈。緬甸駐台大使妙鄧博士28日到院關懷小勒並致贈紅包，稱讚她很勇敢，「就算經過這麼多次手術，依然樂觀開朗。」

▲妙鄧大使致贈紅包給小勒，讓她提前感受過新年氣氛。

小勒的顏面重建手術共分3階段，國際醫療中心院長陳宏基表示，第一階段是取小勒自身胸部肋骨植入右耳重建耳廓，再透過小手術做「微調」，終於重現美麗耳朵。第二階段是持續進行又臉脂肪移植，上提右耳廓；第三階段則要等到3年後，與牙科合作進行右下頷骨與咬合矯正，重建右臉。

除了顏面調整外，小勒還在台期間也一併解決視力問題。在跨專科團隊治療下，右眼視力從原本的0.1提升至0.3，閃光大幅下降到300度。負責手術治療的眼科部兒童眼科林慧茹主任表示，手術切除右眼皮樣囊腫後，原先需治療的斜視也不用再開刀，「持續做好矯正復健，小勒視力會恢復得更好。」

▼中國附醫國際醫療中心與寶成國際集團合作的緬甸11歲重難症女童小勒國際慈善醫療。