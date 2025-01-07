不要去診所！「懷疑自己感染麻疹，去急診」　醫示警了

▲小兒感染科醫師提醒：懷疑感染麻疹？麻煩去急診！（示意圖／翻攝自pixabay）

圖、文／CTWANT

疾管署統計，我國去年截至12月30日累計29例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中19例為國內感染病例（含4起群聚），另10例為境外移入病例。對此，小兒感染科醫師李尚謙也衛教，麻疹可傳染期是出疹前後4天，或發燒前1天至退燒後3天；而有無暴露在麻疹風險下，則是有沒有跟確診患者同時處於一個空調空間或密閉空間內有關，與相處時間長短無關。最後他也鄭重提醒，若懷疑自己有感染麻疹，「麻煩去急診！」不要去診所！

李尚謙醫師近日在臉書粉專發文衛教，如何知道自己有沒有暴露在麻疹風險下？首先，麻疹通報定義為「出疹且發燒大於38度C，並具3項條件之一」，包括：

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1、咳嗽、流鼻水、眼睛結膜炎，3種症狀之一。

2、無麻疹相關疫苗接種史。

3、發病前3周內，曾有麻疹流行地區旅遊史。

李尚謙更示警，麻疹可傳染期是「出疹前後四天」，或者「發燒前一天至退燒後三天」，因此有沒有暴露在麻疹的風險下，與有沒有跟確診病人同時處於一個空調空間或者密閉空間內有關，「跟相處時間長短沒關係！」

但他澄清也有例外，例如搭飛機時遇到同機內有麻疹病人，並不是全機乘客都處於暴露風險內，而是同一排加上前後2排乘客和機組人員。在醫院則是前半小時以及後2小時暴露的所有人。如果是兒童醫院或者兒科診間則是不管時間，所有人都處在風險中。

至於暴露後預防措施，李尚謙說明，若72小時也就是3天內，可以施打麻疹疫苗；如在6天內，則施打免疫球蛋白。

李尚謙在文末也提醒，如果懷疑自己感染麻疹，「麻煩去急診！去急診！去急診！」，而不是跑去門診或者診所，「很重要所以說三次，也麻煩診所同業不要把疑似麻疹病人轉到感染科門診，而是應該轉到急診。」

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