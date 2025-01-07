長庚大同醫院服務啟動！首例手術患者元旦掛急診　今康復出院

▲李姓阿嬤接受手術後，今日康復出院。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名84歲李姓阿嬤去年診斷出膽囊結石，但她希望過年後再接受手術，沒想到跨年夜突感上腹劇痛，並伴隨嘔吐，元旦上午緊急到大同醫院掛急診，經診斷為急性膽囊炎，安排手術治療後，今日康復出院，為高雄長庚醫療團隊進駐高雄市立大同醫院後的第一位手術患者。

收治病例的大同醫院外科醫師葉承熙表示，李姓女子高齡84歲，1個月前在其他院所診斷出膽囊結石並建議開刀，她希望農曆年後再進行手術，暫未安排手術處理。然而就在跨年當晚，她突感右上腹劇烈疼痛並伴隨噁心和嘔吐，原本以為只是一般胃痛試圖忍耐，但疼痛仍持續加劇，直到1日上午才趕緊前往市立大同醫院急診。經檢查後，發現為膽結石阻塞發炎，診斷為急性膽囊炎，需要儘快安排手術治療。

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▲大同醫院外科醫師葉承熙。（圖／記者許宥孺翻攝）

葉承熙表示，當下和患者、家屬溝通說明後取得同意，馬上安排於1日下午進行腹腔鏡膽囊切除手術，同時考量病人患者年歲高，術後安排入住加護病房一晚密切觀察，預後恢復良好，於今(7)日出院。

葉承熙指出，膽結石合併急性膽囊炎是常見的病症，急性膽囊炎的主要症狀包括右上腹劇烈疼痛、噁心嘔吐、發燒寒顫和黃疸；醫師會根據病人的症狀、體格檢查、影像學檢查和血液檢查來診斷急性膽囊炎。

經過醫師評估，在症狀穩定下，通常建議進行腹腔鏡膽囊切除手術(微創手術，具傷口小恢復快之優點)，以防止未來再次發作，病況嚴重可能會導致敗血症或腹膜炎，因此切勿輕忽。

▲大同醫院院長林孟志(右3)送上鮮花，祝阿嬤「呷百二」。（圖／記者許宥孺翻攝）

大同醫院院長林孟志表示，李女士是長庚大同第1位自急診入住、即時手術治療、加護病房觀察、順利於普通病房出院的病人；今天開心慶祝李女士康復出院，大同醫院的醫護團隊都獻上祝福。

林孟志指出，長庚自2025年1月1日零時起，正式承接市立大同醫院醫療服務合作計畫，並自開幕第1天就提供24小時心導管、24小時接生與24小時兒科急診服務。為順利完成醫療銜接，長庚體系於2024年12月31日下午起，動員超過300位醫護同仁陸續前往大同醫院進行醫療交接，順利自1月1日0時起，無縫延續當晚急診正常運作，並於當日下午及小夜時段，陸續完成長庚大同的第1例緊急手術、緊急心導管及緊急內視鏡止血。也感謝高醫同仁在交接上的協助及長庚同仁徹夜無休、戮力完成使命。