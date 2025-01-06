染「RSV」變重症只要2天！醫示警初期難察覺：恐致細胞激素風暴

▲醫師提醒，寶寶染RSV，病程進展快速。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

寶寶入冬病不停，當心人類呼吸道融合病毒（RSV）！醫師提醒，許多家長普遍認為RSV只是「嚴重一點的感冒」，事實上RSV初期症狀輕微不易察覺，且比重感冒更兇險，嬰幼兒從無徵兆變重症只須2天，多達八至九成的RSV重症個案，最初均是由肺部換氣功能受損所引發，少數還可能因RSV侵入心肌細胞，引發心肌炎或是擴散至肝臟，導致肝炎等。

台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳醫師指出，健康幼兒的肺部功能通常需到一歲半至兩歲才發育成熟，然而RSV感染在短短2至3天內便能迅速破壞呼吸道上皮細胞，導致嚴重阻塞性肺炎和急性呼吸困難，此時往往不得不轉診到大醫院，但病毒惡化速度極快，輕者可能得住院一周，重者則需進入加護病房，甚至可能引發「細胞激素風暴」，導致休克、器官衰竭。

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楊生湳說，很多家長不知道的是，多達八至九成的RSV重症個案即使感染後痊癒，仍可能對呼吸系統發育造成深遠影響，進而引發過敏性支氣管炎，甚至更嚴重的氣喘，對孩子的整體健康構成長期威脅。

RSV全年均可流行，具極強的傳染力，在產後護理之家等高風險族群聚集處中更容易引發群聚感染，因此台灣新生兒科醫學會聯合多個專業學會攜手推出首屆「嬰幼兒健康預防安心機構專案」，共獲全台近60間機構積極響應。

楊生湳提醒，RSV初期症狀輕微且不易察覺，但病程進展迅速，不僅可能引發支氣管炎或肺炎等重症，未來還可能讓孩子的氣喘風險增加數倍，家長除了平時減少群聚場所的接觸及維持良好衛生習慣，目前針對RSV的預防也有單株抗體提供保護，健保也有提供高風險族群給付。