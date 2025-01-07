新手媽問剖腹或自然產：我怕痛！　過來人揭這才是魔王

▲一名媽媽分享自己心得，「一個生前巨痛，一個開完刀麻藥退後痛。」（示意圖／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／綜合報導

剖腹產和自然產哪個比較不會痛？結果有過來人直呼，「脹奶痛才是魔王」，讓其他媽媽紛紛附和，「我最怕石頭奶」。

婦產科名醫蘇怡寧5日在臉書發文，分享一名新手媽媽的私訊，只見當事人表示，自己要生第一胎，想詢問剖腹產和自然產哪個比較不痛？她問過身邊朋友的答案都不同，還是說要看每個人的體質，「我真的滿怕痛的」。

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對此，蘇怡寧表示，這個問題一直很多人問，這樣說好了，關於自然產跟剖腹產，每個人選擇的思考方式都不一樣，而且各有考量，真的無法一概而論，「畢竟我喜歡說，如果有一個方式是完美的，其他方式應該就要消失，很顯然事實就不是這樣，是吧。」

▼有媽媽直呼，脹奶痛才是魔王。（示意圖／記者姜國輝攝）



蘇怡寧指出，作為專業的醫師，會根據每個人的狀況給出建議，但最終還是必須回歸尊重每位媽咪的決定；如果回到這個問題，妳考量的重點是在哪一種方式比較不痛？那重點就是在麻醉，麻醉跟止痛做好就比較不會痛，不管是自然產跟剖腹產都一樣，基本上好的麻醉科醫師會讓妳上天堂。

對此，許多媽媽分享自己心得，「二個都有的我，都痛啦，一個生前巨痛，一個開完刀麻藥退後痛」、「我也是忍痛力很弱的媽媽，我選擇剖腹產晚點痛，基本上不論哪種方式，就先後痛而已。」

還有人直呼，「脹奶痛才是魔王」，獲得許多人按讚。其他媽媽紛紛附和，「同意，尤其塞奶、石頭奶、乳腺炎的時候，無時無刻都在痛」、「同意，而且要痛好久」、「我最怕石頭奶」。