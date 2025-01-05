愛愛「無套射外面」懷孕機率曝！　醫警告：小心當爹娘

▲小心不愛戴套、想靠「控射」方式避孕，仍有提早當爸媽的風險。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

有些情侶為了盡情享受「肌膚之親」，追求刺激性體驗，不愛戴保險套，認為快射再戴，甚至是趕快抽出來「射在外面」就不會懷孕。對此，泌尿科醫師黃冠鈞指出，靠體外射精避孕容易失敗，原因在於男性興奮時所分泌的體液中，也有少量精子存在，仍有4%的懷孕風險。他建議全程戴套，可達85%的避孕成功率，也能降低染性病的風險。

「狂歡不戴套，小心當爹娘！」黃冠鈞醫師在粉專衛教指出，使用體外射精避孕（性交中斷法），如果性器太晚拔出體外，就容易失敗。這是因為男性興奮時所分泌的前列腺液、儲精囊分泌物中，有少量的精子存在，只要性行為未全程戴保險套，選擇「控射」的方式避孕，仍有一定的失敗風險。

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▲愛愛戴套有85%避孕成功率，還能防止性病感染。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

黃冠鈞說明，對於目前沒有生育規劃者來說，最方便取得的「事前避孕工具」就是在愛愛全程使用保險套，可達85%的避孕成功率，正確使用可隔絕雙方體液的交換，也能降低性病感染的機率。其他有效的避孕方法，還包括事前避孕藥、裝子宮內避孕器或避孕貼片。

若夫妻已有節育計畫，則可考慮規劃結紮手術。黃冠鈞表示，透過手術截斷輸卵管或輸精管，術後達99%的避孕效果。不過，他也提到，一般女性的結紮手術，術後恢復時間較男性長、費用也較高；反觀男性結紮手術約30分鐘就能完成、恢復期短，也不會影響雄風，未來若反悔想恢復生育，也可將輸精管重新接回。