小英總統也愛吃！東山鴨頭「哪部位」最補？全鴨營養曝光

▲鴨子有多種部位可食用，營養價值豐富。（圖／記者黃士原攝）

記者謝承恩／綜合報導

天氣冷吱吱，最適合吃碗薑母鴨補補身子！你可知道一隻鴨，能拿來進補的部位有分好幾種？生活圖文作家《我是阿明》在粉專上，就一一分析東山丫頭與鴨肉的營養價值，不只能補血、防骨質疏鬆，還能改善抽筋、疲倦、暈眩。

阿明指出，常見的鴨肉料理包括薑母鴨和東山鴨頭，其中薑母鴨這道料理最初源自於泉州，特色是其藥膳而不膩、溫而不躁，其中又以紅面番鴨最受歡迎，台灣在1980年代後才流行用來來冬季進補。而東山鴨頭也是常見的鴨肉小吃，自1970年從台南市東山區開始發跡走紅，一隻鴨子可分為很多部位食用。

《鴨肉可食用部位分析》

鴨頭、鴨脖子：夜市裡常見的東山鴨頭滷味。

鴨翅：雞肉結實、肉質緊密，吃進嘴巴只有美味能形容，讓總統小英也愛不釋手。

鴨肝：最理想的補血聖品之一。

鴨掌：含豐富膠原蛋白、脂肪少，是減肥最佳食品。

鴨舌：含有生長發育最重要的磷脂類，可健腦益智。

鴨胸：蛋白值最高的部位，也是減肥期間最優的蛋白質來源之一。

鴨腿：脂肪酸熔點低，異於消化。

《鴨肉營養價值》

蛋白質：增強免疫力、抗疲勞。

維生素A：保護眼睛及身體的生長發育。

維生素E：抗氧化、抗老及減少皺紋。

維生素B群：消除疲勞、痠痛。

鋅：促進食欲及增強生長發育。

鉀：舒緩血壓升高、抽筋及心悸問題。

鐵：製造紅血球、改善疲倦、暈眩。

銅：預防骨質疏鬆。

另外，市售小吃中常見的鴨血，過去也曾被營養師視為外食族補鐵的優質來源，特別是女性容易有缺鐵性貧血的困擾，適時補充動物性鐵質，可提高血液攜氧能力和葡萄糖利用效率，冬天也較不容易有皮皮剉和手腳冰冷的問題。