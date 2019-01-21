「躺著吃」惹禍！10歲男童食道卡住...兇手是「整顆糖炒栗子」

▲糖炒栗子等堅果類，即使煮熟後，質地仍然很堅硬。（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

躺著吃零食、堅果，小心噎住食道！日前一名10歲男童因吞嚥困難、發不出聲音而送急診就醫，醫師透過胃鏡檢查，發現男童食道中竟然卡了一整顆的糖炒栗子，一問之下才知道男童因為躺著吃栗子又吞太快才噎住，神情十分痛苦。

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰時常在「來講兒科急診的543」分享兒科知識，他13日PO文指出，有一名10歲男童在晚上九點左右，吃了糖炒栗子，後來吃著吃著，還改躺在床上吃，沒想到過程中吞太快，整個糖炒栗子卡在食道中，開始出現吞嚥困難、發不出聲音的情況。

吳昌騰表示，家長表示當下有立即拍背舒緩，但孩子仍出現痛苦難耐、難以吞嚥，甚至口水直流的情形，即使男童被緊急送來兒科急診時，狀況也未能改善，後來替他安排胃鏡檢查，才在食道深處發現整顆糖炒栗子，直到移除完畢後，家長及孩童才鬆口氣。

醫師也提醒，像糖炒栗子這樣的堅果類食物，即使煮熟食用，質地仍十分堅硬，咬碎吃栗子還是很容易被噎到、嗆到。提醒民眾別讓孩子邊玩耍、邊坐躺的方式吃東西，另外照顧者要常常教育小孩不要把小零件、小玩具放進嘴巴，更不要嘴裡含著食物跑來跑去。

另外，過年即將到來，家家戶戶都喜愛買堅果來吃，吳昌騰呼籲別餵2歲以下兒童吃花生、開心果、瓜子、豆類、栗子等堅果類食物。一旦這類堅果類食物卡在食道、氣管裡，醫師還是必須要用內視鏡手術來移除。