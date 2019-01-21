男人要「硬」要這樣吃！4大超強營養素...%%不怕沒力啦

▲陰莖要順利硬挺，需要許多營養素的幫助。（圖／示意圖／記者周宸亘攝）

文／蕭瑋霖（營養師杯蓋）

讓男人勃起的因素，包括精神上的影響還有器官的反射，精神上就像是五感，聽到、看到、摸到、聞到甚至是吃到，而器官的反射，像是生殖器、直腸或是膀胱受到刺激後，男性荷爾蒙會使腦部釋放出神經傳導物質，傳遞至副交感神經，引發勃起。

想要有正常勃起的功能，必須要有適量的男性荷爾蒙、腦與脊髓周邊神經以及陰莖的血管與海綿體組織必須是要完整，如果其中一個部位損傷，勃起功能就可能會出現障礙， 當然精神還有心理也是很大的影響因素。

而這邊介紹一些食物，以及一些營養素，希望能夠幫助男性保健。

第一、精氨酸

勃起時血液要進入陰莖海綿體，所以必須讓海綿體的平滑肌放鬆，使動脈血管擴張，血液才能進入，而組織內釋放的一氧化氮，能夠讓平滑肌放鬆，使血管擴張，而精氨酸是一氧化氮的前驅物，也就是能夠代謝成一氧化氮，所以可以藉由補充精胺酸，幫助血管擴張，增加血管通透性。

精胺酸是一種胺基酸可以藉由 吃豆魚蛋肉類可攝取到，而其中甲殼類蝦子或是豬瘦肉含量比較高，而植物性食品以堅果類，南瓜籽、花生含量比較高。

▲堅果含有精氨酸及OMEGA3不飽和脂肪。（圖／免費圖庫cc0）

第二、有助血管保健的食物

我們的血管隨著年齡增加而彈性下降，這對於性功能也會有影響，所以這邊介紹一些對於血管保健有幫助的營養素。

1.富含OMEGA3不飽和脂肪酸的食物，OMEGA3不飽和脂肪酸能夠幫助減少血管 內皮的發炎反應，進而維持血管的功能，而富含OMEGA3不飽和脂肪酸除了大家熟悉的魚油外， 含量較高的食物大多是就是魚類，像是鮭魚、鮪魚、秋刀魚、鯖魚等等，而堅果像是核桃也含有OMEGA3不飽和脂肪。

2.抗氧化的營養素，例如維生素C、維生素E、β胡蘿蔔素，能夠減少自由基的生成，進而減少血管內皮細胞的傷害，

富含維生素C的食物有水果， 像是柑橘類、芭樂、柿子、荔枝、奇異果，蔬菜像是甜椒、苦瓜、花椰菜。

富含維生素E的食物像是 堅果種子類、豆類，而整粒穀類像是糙米 比精緻穀類精白米維生素Ｅ含量高。

而β胡蘿蔔素大多存在深綠或是紅黃色蔬果，像是 紅蘿蔔、番茄、玉米、南瓜、木瓜、花椰菜 等食材中。

▲補充β胡蘿蔔素可吃胡蘿蔔及花椰菜。（圖／翻攝自pixabay）

第三、增加精子及雄性激素的營養素

1.鋅

男性的精液還有攝護腺含有大量的鋅，藉由補充鋅能夠增加精子的品質、數量外，也對攝護腺有保護。而鋅大多存在海鮮類的食物中，其中 貝殼類像是生蠔、牡蠣含量高，而堅果類，像是南瓜子、黑芝麻、腰果含量都很高。

2.鈣

鈣可以刺激精子成熟並增加精子的活動度，飲食上建議選擇鈣含量高的食物， 蔬菜類像是芥藍菜、地瓜葉等等深綠色蔬菜，魚貝類像是蝦米、小魚乾含鈣量很高，而豆類製品可以選擇傳統豆腐，小方豆干、干絲、凍豆腐，最後是大家最熟悉的牛奶、黑芝麻、山粉圓鈣含量都很高。

▲小魚乾可補充鈣質。（圖／翻攝自pixabay）

第四、其他營養素

1.補充B群

B群能夠幫助提升精神，維生素B1、B2對於營養素代謝及能量轉換有幫助，而其中B1對於神經調節有幫助，而B6參與蛋白質代謝，B12及葉酸與細胞分裂有關，B群中大多都在動物性食品，可藉由攝取奶類、肉類獲得，而植物性食品也可以由豆類、堅果類攝取。

2.蛋白質

適量的運動搭配蛋白質能夠提升肌肉量，增加男性身體的活動力。

綜合來說飲食的部分主要是針對保健做預防，適量攝取海鮮魚貝類，除了能夠提供蛋白質外，包含鋅、精胺酸，對男性都有幫助，而魚油對於血管又有保護心血管的功能，建議每週只少吃2次深海魚，每次大約2-3份，而堅果類含許多礦物質，及維生素E，建議每天吃一份。