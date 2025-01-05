2寶媽「謎樣液體」狂流3年…竟是罹癌　醫：前期幾乎沒症狀

▲兩寶媽猛流水狀分泌物3年，抹片檢查都正常，最後卻確診腺癌摘除子宮。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／常春月刊

就國外調查數據顯示，有固定做抹片的女性可降低70%子宮頸癌罹癌率，而3～6年沒做抹片檢查則罹癌風險是每年都做抹片檢查者的2倍，若長達6年沒做抹片檢查則罹癌風險高出3倍，從來都沒做過抹片檢查則提高3.4倍。

由此可見，透過抹片篩檢率可揪出逾8成鱗狀上皮癌的子宮頸抹片非常重要，只有少數位置較深處、好發於子宮頸管的腺癌，比較難以透過傳統抹片篩檢，可再加上深層子宮頸管抹片或子宮頸管搔刮術來補足。近年來婦女反而是子宮內膜癌、卵巢癌發生率相對提高，因為尚未有很好的常規篩檢，必須透過抽血或更進一步的超音波檢查子宮內膜厚度與卵巢外觀有無變化，這類病人往往都是因為出現症狀才發現，相較之下更無法早期發現。

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初期無症狀可循，務必定期做抹片

婦產科醫師戴文堯曾有位年約40幾歲女性患者，已生育兩個小孩，因持續有水樣陰道分泌物類似小便狀長達兩、三年之久，看了很多醫生都查不出根本問題，而且她一年做兩、三次抹片檢查都正常，後來因為困擾不已前來求診，才發現比較深處的子宮頸有異常增生物，抹片也難以檢查得到，後來確定是腺癌決定把子宮摘除。

另一個案例則是年僅28歲的女性，生過一個孩子，但從來沒做過抹片檢查，症狀除了異常分泌物，還有下腹疼痛，可能是因為有分泌物、下腹痛和下背痛被診斷為發炎，在診所拿藥長達一年多，後來經由戴醫師內診發現已有五、六公分的子宮頸腫塊幾乎緊緊卡在陰道最上方，一碰觸就會出血，手術切片結果也是腺癌，而且已經是第二期至第三期之間，所以無法開刀治療，目前只能施打化療同時接受放療。

戴文堯提醒，等到有症狀才來檢查，往往在治療上就會比較棘手，這位20幾歲的年輕患者認為自己還沒進入中年應該危險性不高，但醫師建議只要有性行為的女性，就需要定期做抹片篩檢，可及早揪出病程尚處於無症狀初期的子宮頸癌「癌前期」。

▲子宮頸癌最典型的症狀就是異常出血。（示意圖／Pixabay）

分泌物、出血、疼痛、壓迫症狀都是警訊

及早發現的子宮頸癌前期有幾個階段，最嚴重是0期，這類癌前期階段只需透過小手術，例如子宮頸圓錐狀切除術，不僅可以有效治療並保留子宮，同時保有生育能力，即可成功避免後續惡化，需要進行更大的手術；而第一期患者若無生育考量可以考慮摘除子宮與骨盆淋巴結摘除以根除疾病，而卵巢仍可保留，保有分泌荷爾蒙能力；化療、放療則屬於子宮頸癌第一期之後的治療方式，如第二期至第四期。戴文堯強調，這就是抹片的重要性，可以在0期之前及早發現及早治療，而且治癒率幾乎接近100%，並不需要進入放療、化療等後續階段。

基本上，0期之前的子宮頸癌前期幾乎是沒有症狀的，也就是病人其實無法自覺有前期病變的病識感，大概進入第一期後子宮頸表面肉眼可看到病灶，最典型的症狀是性交後異常出血，也有少數會發生非經期或停經後出血，總而言之症狀皆為「異常出血」，屬於腫瘤已經大到肉眼可見，可能因碰撞而出血；當然也有少數人是長期有異常分泌物的現象，一般認為異常分泌物可能只是子宮頸或陰道發炎，必須透過檢查，才能確定是否罹癌。除了異常出血與分泌物，疼痛也是警訊，可能會肚子痛、下背或腰部痠痛，另外還會有壓迫症狀，包括壓到膀胱會頻尿、壓到大腸會自覺「裡急後重」，也就是一直想跑廁所卻又解不出來的壓迫感。

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