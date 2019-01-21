你月經多久來一次？亂經4大徵兆...超過35天=卵巢出問題

▲記錄月經多久來一次，才能找出異常徵兆。（圖／翻攝PAKUTASO）

文／潘俊亨

「亂經」指的是月經週期紊亂，也就是所謂的「月經失調」。正常的月經週期為21〜35天，來潮的天數約3〜7天，有一句話形象地說明月經失調的情況：「該來的時候不來，不該來的時候來；該少的時候多，該多的時候少。」不管是月經過頻（週期間隔太短）、月經過疏（週期間隔太長），或經血過多、經血過少，都可稱做「亂經」。

亂經的問題自有人類以來就不間斷地困擾著女性，那為什麼會亂經？其實它代表的意義就是排卵功能異常或是器官病變，輕則影響生育能力，重則是健康失衡的警訊，所以輕忽不得。

除了少女初經的兩三年內及更年期前後的女性會發生亂經的現象外，其它成熟女性要了解自己有沒有「亂經」，就必須從記錄自己的月經週期開始，包括多久來一次、每次來多少天、經血量多還是少，都要加以記錄，若發現異常，應及早就醫，以免貽誤治療時機。

亂經的主要型態有以下幾類：

1.月經過頻

月經週期天數太短，少於21天，或是1個月可能來兩次或三次，都是月經過頻的現象，發生的原因多是卵巢機能障礙。這類患者在每一次月經週期中卵巢不一定會排卵，即使排卵，由於卵巢的黃體形成不全，因此機能迅速消失，使得子宮在受精卵還未著床前，內膜就提早剝離，有這種情況的女性很難受孕。

▲月經周數太頻繁和太久沒來都有問題。（圖／取自免費圖庫pixabay）

2.月經過疏

月經週期天數超過35天，甚至成為季經、年經，原因也多是卵巢機能障礙，排卵功能異常所引起的。這類患者大多容易頭痛、肩膀酸痛、手腳冰冷、排卵機會少或無排卵，受孕的機會當然就大大減少了。

3.經血過多或出現血塊

青春期少女因子宮發育不全，或更年期女性因荷爾蒙失調，容易有此情形。發生的原因除了卵巢機能異常外，像是罹患卵巢囊腫、子宮肌瘤、子宮頸癌、子宮內膜長息肉、子宮肌腺瘤等，也多會有經血過多的情況。

4.經血過少

月經量過少，表示卵巢機能及子宮發育不全，即使有月經，大多是無排卵性月經，所以大多無法懷孕。但如果平時月經量都很正常，卻突然間變少，則要警惕是否是先兆流產，或者是異位妊娠導致陰道出血；若是因口服避孕藥而導致經血過少，建議先停藥。

本文摘自《經痛背後有惡魔》／潘俊亨（愛麗生婦產科院長）／金塊文化