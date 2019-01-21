隨時都會猝死！他心臟快被捏爆...因仁醫「一句話」救命

▲男子長期飽受不明疼痛所苦，到院竟被告知在猝死邊緣。（圖／邱姓網友提供）

記者謝承恩／採訪報導

當久病遇上良醫，幸運從鬼門關前撿回一命！一名36歲邱姓男子，過去一年間飽受全身痛苦找不出病因，直到轉掛榮總心律不整的門診後，初診醫師看到心電圖檢查報告急說「你隨時都可能會猝死，你知道嗎？」不到10天，院方就通知已緊急安排好手術，讓他非常感謝仁醫的救命之恩。

邱男表示，今年1月4日在太太建議下，去看榮總看心律不整的特別門診，也是第一次初診林彥璋醫師。當時在前醫院的病歷表還未調出來，僅在院內照了2~3分鐘的心電圖，醫師看到結果就直接說「你隨時都會猝死，你知道嗎？」語氣比患者還緊張。

▲醫師趕緊安排住院手術救回一命。（圖／邱姓網友提供）

邱男更透露，由於當時林醫師欲安排電燒及心臟核磁檢查，護理人員便告知要等到1月30日才行，急回「這病人沒辦法等那麼久！」隨即轉頭對他說，「先生你放心，我會想辦法幫你排最快的速度安排檢查，你先吃藥，然而回家等檢查住院電話，我會幫你好好開刀處理。」並在短短10天安排到檢查及住院手術，三天後順利出院。

邱男表示，自己過去飽受身體疼痛，於榮總就醫時，早已在猝死邊緣，「很謝謝醫師對於我們這種沒權沒勢的平民百姓，抱著醫者仁心的處事救人，謝謝榮總林彥璋醫生救了我一命。」對於自己初診就遇到仁醫，替他排除萬難安排手術，實在是福大命大。

▲心律不整卻找不出病因。（圖／達志／示意圖）

邱男受訪時也說明，自己過去一年多沒想過是心律不整的問題，只因常感覺到兩側胸部、中間食道以及腹部都會出現不定時的刺痛、鑽痛，多次掛肝膽腸胃科，照大腸鏡、胃鏡、腹部超音波，卻都找不出病因。直到去年12月初的晚上，感覺「心臟感覺快被捏爆」，加上時常聽見自己的心跳聲，改掛心臟科、測量過多次心電圖才知道嚴重性。

台北萬芳醫院心臟科主任林永國過去受訪表示，許多民眾有心律不整問題卻渾然不覺，因心律不整可能2天或1個月發作1次，期間不會感到不舒服，導致很多患者掉以輕心，可透過以下四步驟檢查自己是否有症狀出現。

【心律不整判斷四步驟】

1.測量

計算脈搏每分鐘跳動次數，是否一分鐘超過100或低於60下。

2.感覺

感受脈搏跳動的規則性，是否忽快忽慢。

3.休息

平躺15-30分鐘緩解不舒服症狀。

4.就診

症狀緩解後，若有上述任一情形，應盡快就診找出病因。