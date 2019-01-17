影／入夜低溫下探12度　醫：這「6部位」千萬別冷到！

▲入夜後溫度會下探，醫師提醒要做好6部位保暖工作。（圖／記者季相儒攝）



記者趙于婷／台北報導

冷空氣強度調升為大陸冷氣團，北部入夜低溫將下探12度！對此，中醫師指出，並不是穿了厚重的大衣外套就會保暖，其實身體有6大重點部位不可以受寒，避免引發咳嗽、痠痛、腹瀉等症狀，尤其是「背部」主陽氣，一旦受寒，還可能使月經失調，產生經痛、腰痛。

台北慈濟醫院中醫科陳建霖主任說明，保暖部位首重「背部」，因為主身體的陽氣，是將陽氣輸送到身體各部位、溫經散寒的重要部位，一旦受寒，不旦易引發咳嗽及各種頸椎疾病，還可能使月經失調，產生經痛、腰痛等症狀，就中醫的角度看，背部主督脈，身體五臟六腑的穴位都在此，許多風寒發生，往往從背部開始。

除了背部之外，「脖子、肩膀、背部、肚臍、膝蓋、腳底」等部位主控著身體機能運作，一旦受寒，容易使各器官或功能損害。陳建霖提醒，寒氣入侵是許多疾病源頭，唯有保暖，才可避免因受寒而產生的疾病。另外，他也建議冬天睡前可多泡腳，可加生薑或艾葉，增加血液循環，若不方便，單泡熱水也可達到舒緩效果。

▲冬天可利用圍巾保暖脖子，避免重要穴位受寒。（圖／記者季相儒攝）



1.脖子

脖子上有風池穴、風門穴和風府穴，是寒邪最易入侵的門戶，所以脖子要保暖，特別留意不要吹風，建議可圍圍巾，擋住風寒。

2.肩膀

肩膀受寒就會產生痠痛，建議避免肩膀外露受寒，睡覺時最好被子要能蓋住肩膀，讓肩膀維持溫暖。

3.背部

背部主陽氣，建議最好能搭披風或是穿著背心，加強背部保暖，守住體內陽氣，有效避免寒氣入侵身體。

▲醫師提醒，肚臍受寒可能引發腹瀉等腸胃問題。（圖／記者李佳蓉攝）

4.肚臍

肚臍受寒就容易腹瀉，產生腸胃問題，建議要穿著肚臍保暖的衣物，睡覺時也要蓋好住肚子，尤其是小孩容易踢被子，可考慮讓孩子圍上腹兜保暖。

5.膝蓋

膝蓋受寒會變得僵硬痠痛，女生穿裙子就可能受寒，建議冬天可隨時用衣物及毯子保護膝蓋。

6.腳底

腳底離心臟最遠，是循環最末端，一旦受寒氣侵襲，很容易導致血液循環不佳，建議要避免直接接觸冰涼地面，選擇保暖的襪子；睡前可以讓泡熱水。