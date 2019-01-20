口臭是「牙屎」太多！一旦結石流血...慘遭細菌入侵全身

▲口腔中的細菌糞便會變成牙屎，形成口臭與牙結石。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／西田 亙

如果你願意花時間，好好清潔在外面不容易清理的屁股或肛門，那麼對健康影響重大，且相對容易清理的口腔，我們是不是更應該用正面積極的態度，好好地洗乾淨呢？我想請大家好好思考，細菌的入口和出口，哪個比較重要呢？

我會這麼說正是因為，屁股是細菌的出口。想來想去，應該是作為細菌入口的嘴巴比較重要吧。最有效具體的方法就是，做好日常的口腔護理──刷牙和清潔牙縫。

牙屎腐蝕牙齒、吞噬健康

首先我想說明為何刷牙和清潔牙縫這兩件事這麼重要。日本成年人八成有牙周病，而牙周病的致病因素說穿了就是牙屎。蛀牙菌吸收糖份後所排出的便便，就是黏黏滑滑的牙屎本尊，這些牙屎會牢牢附著於牙齒表面──因為若沒附著好，就會被沖到唾液裡了。

牙屎若未即時清除，久了就硬的像石頭，成為牙結石，這些牙結石如同住紮在鋼筋水泥裡的壞菌叢。如果只是牙屎，透過刷牙和清潔牙縫還能夠去除，一旦變成牙結石，就無法用牙刷去除，必須定期去牙科洗牙。萬一牙齒本身又有蛀牙，牙齒表面會凹凸不平，牙屎就更容易附著了。

▲牙結石需要透過洗牙才能清除。（圖／Pixabay）

從外觀看，人體最「紅」的部位是哪裡？

答案是嘴巴，而這裡「紅」的意思是裡面佈滿了血管。另外值得一提的是，儘管外表看不見，但在牙齒裡面，卻也佈滿了細細的血管。嘴巴是全身最靠近表面就有血管的器官，而且這些血管還通往全身。如果嘴巴因為牙周病流血了，表示血管出現破洞，而血管有破洞等於形成「入口」。

於是，嘴巴裡可視為便便的「牙屎」就會從此入口入侵體內，肆虐全身（很抱歉這個比喻讓大家有點不舒服……）。

可是，多數人都輕忽牙齦出血的問題。膝蓋如果有破皮，一般都會先消毒傷口再貼OK繃，但牙齦出血卻不會這樣做。如同八年前的我一樣，對因為牙屎附著所造成的口臭，置之不理的人來說，這簡直就是在傷口上塗「屎」（很抱歉這個比喻更讓大家不舒服了……）。

我們對於膝蓋上的傷口絕不會這樣做，但為何對嘴巴卻毫無感覺，真是不可思議。正因為嘴巴裡面的血管通往全身，當這裡出現災情後（細菌藉由牙屎入侵體內），就會影響全身的健康。所以，每天刷牙與清潔牙縫對於這樣的預防準備也非常重要。

本文摘自《斷開糖尿病，從好好刷牙開始！》／西田 亙（醫學博士、糖尿病專科醫師）／方舟文化